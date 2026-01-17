الأخبار
فارق العمر 53 عامًا… هل تعود علاقة آل باتشينو بحبيبته السابقة ذات الجذور العربية؟

فنّ
2026-01-17 | 16:38
أعاد النجم العالمي آل باتشينو والمنتجة الكويتية-الأميركية نور الفلاح إشعال شائعات عودة علاقتهما، بعد ظهورهما معًا خلال عشاء في لوس أنجلوس مساء الجمعة.

وظهرت نور الفلاح (32 عامًا) بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها معطفًا داكنًا فوق فستان أسود قصير، مع جوارب سوداء شفافة وحذاء طويل، خلال خروجهما من أحد المطاعم الفخمة في ويست هوليوود.

في المقابل، اختار باتشينو (85 عامًا) معطفًا داكن اللون مع بنطال وحذاء أسودين.

وبدا الثنائي بملامح جدّية أثناء مغادرتهما المكان، من دون الإدلاء بأي تصريحات، فيما لم يعلّق ممثلوهما على طلبات وسائل الإعلام حتى الآن.

ويُذكر أن نور أنجبت ابناً من آل باتشينو عام 2023 اسمه "رومان" إلا أنهما انفصلا في تشرين الأول من عام 2024.

 

