"جوي أواردز" تنطلق من الرياض… نجوم لبنان والعالم على السجادة الحمراء (فيديو)

انطلقت مساء اليوم في الرياض فعاليات حفل توزيع جوائز جوي أواردزر (Joy Awards) بنسخته السادسة، وسط أجواء احتفالية لافتة، حيث بدأت إطلالات النجوم والمشاهير على السجادة الحمراء في أحد أضخم الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة.

ونقلت كاميرا LBCI، الحاضرة في قلب الحدث، الأجواء مباشرة من السجادة الحمراء، ومجريّة لقاءات خاصة مع نخبة من النجوم العرب واللبنانيين المشاركين في الأمسية.

ومن بين الأسماء التي التقتها الـLBCI: ورد الخال، إلسا زغيب، تقلا شمعون، وسام بريدي، مروان خوري، باسم ياخور، فيفي عبده، طوني عيسى، كارمن لبس، كارمن بصيبص، نسرين طافش، سامر البرقاوي، ماريتا الحلاني، إلى جانب الممثلة التركية هازال كايا، ملكة جمال لبنان بيرلا حرب، محمد شاكر، ديما قندلفت ومايا دياب.

وخلال اللقاءات، شدّد النجوم على أهمية جوائز "جوي أواردز" ودورها في تكريم الإبداع العربي والعالمي، متوقفين عند الحضور اللبناني اللافت في الحدث، ومؤكدين إصرار اللبنانيين على الفرح والاستمرار في النجاح رغم كل التحديات التي مرّ بها لبنان.

كما وجّه عدد من المشاهير رسائل محبة وتمنيات بالخير لمتابعي الـLBCI، مع بداية عام جديد، متمنّين أن يحمل المزيد من الأمل والإنجازات على مختلف المستويات.