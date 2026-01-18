"أبو شهاب" و"معتز" و"فريال" على مسرح Joy Awards 2026... أبطال باب الحارة يوقظون حنين 20 عاماً لدى الجمهور (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الجتماعي عدد هائل من الفيديوهات أبطالها نجوم مسلسل باب الحارة ولكن هذه المرة على مسرح Joy awards 2026 في الرياض.



وتمكنت فقرة باب الحارة التي حصلت في ختام حفل التكريم ضمن JOY AWARDS – جوي أوردز 2026، من تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور.







وحضر عدد كبير من نجوم المسلسل على المسرح وأدوا مشاهد كان الجمهور قد أحبها كثيرا خلال متابعنه لـ "باب الحارة" على مر السنوات.



ومن أبرز المشاركين في المشاهد التمثيلية الممثل سامر المصري بدور أبو شهاب، الممثل عباس النوري بدور أبو عصام، الممثل وائل شرف بدور معتز، الممثل ميلاد يوسف بدور عصام، الممثل محمد خير الجراح بدور أبو بدر، الممثل مصطفى الخاني بدور النمس، الممثل علي كريم بدور أبو النار، الممثل نزار أبو حجر بدور أبو غالب، الممثلة صباح الجزائري بدور إم عصام، الممثلة وفاء موصللي بدور فريال، الممثلة ليليا الأطرش بدور لطفية، الممثلة سحر فوزي بدور إم بشير، الممثلة ديمة الجندي بدور زهرة، وغيرهم.