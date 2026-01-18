الأخبار
حضور عالمي لافت في 2026 Joy Awards... أجواء مميزة وأسماء سرقت الأضواء!

فنّ
2026-01-18 | 04:49
مشاهدات عالية
0min
حضور عالمي لافت في 2026 Joy Awards... أجواء مميزة وأسماء سرقت الأضواء!

أقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 مساء يوم أمس السبت 17 كانون الثاني في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور ألمع النجوم الذين زيّنوا السجادة الخزامية بأجمل الإطلالات.

وحضر الحفل نخبة من ألمع النجوم العرب واللبنانيين بالإضافة إلى وجوه وشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وتصدّر أبطال مسلسل "Squid Game" لي بيونغ هون ولي جون جيو وبطلة مسلسل”Stranger Things” ميلي بوبي براون المشهد منذ لحظة وصولهم إلى السجادة البنفسجية قبيل انطلاق الحفل، إلى جانب النجمة العالمية كاتي بيري التي افتتحت الأمسية بعرض عالمي مبهر.

وشهدت السجادة البنفسجية أيضاً توافد عدد كبير من النجوم الأتراك، أبرزهم الممثلة هاندا ارتشيل، والممثل باريش أردوتش، والممثلة توبا بويوكستون، والممثل كان يورجانجي، والممثلة مريم أوزرلي، والنجم الهندي شاروخان وغيرهم من النجوم.
 
 
 
أبرزهم شاروخان وباريش أردوشن.. نجوم العرب والعالم يتألقون فى حفل JoyAwards (صور)
 

آخر الأخبار

فنّ

عالمي

Awards...

أجواء

مميزة

وأسماء

الأضواء!

