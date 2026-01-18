الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حضور عالمي لافت في 2026 Joy Awards... أجواء مميزة وأسماء سرقت الأضواء!
فنّ
2026-01-18 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حضور عالمي لافت في 2026 Joy Awards... أجواء مميزة وأسماء سرقت الأضواء!
أقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 مساء يوم أمس السبت 17 كانون الثاني في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور ألمع النجوم الذين زيّنوا السجادة الخزامية بأجمل الإطلالات.
وحضر الحفل نخبة من ألمع النجوم العرب واللبنانيين بالإضافة إلى وجوه وشخصيات من مختلف أنحاء العالم.
وتصدّر أبطال مسلسل "Squid Game" لي بيونغ هون ولي جون جيو وبطلة مسلسل”Stranger Things” ميلي بوبي براون المشهد منذ لحظة وصولهم إلى السجادة البنفسجية قبيل انطلاق الحفل، إلى جانب النجمة العالمية كاتي بيري التي افتتحت الأمسية بعرض عالمي مبهر.
وشهدت السجادة البنفسجية أيضاً توافد عدد كبير من النجوم الأتراك، أبرزهم الممثلة هاندا ارتشيل، والممثل باريش أردوتش، والممثلة توبا بويوكستون، والممثل كان يورجانجي، والممثلة مريم أوزرلي، والنجم الهندي شاروخان وغيرهم من النجوم.
آخر الأخبار
فنّ
عالمي
Awards...
أجواء
مميزة
وأسماء
الأضواء!
التالي
مصالحة مفاجئة في 2026 Joy Awards: باسم يوسف يجتمع بعمرو أديب وعمرو مصطفى بعد سنوات من الخلاف
"أبو شهاب" و"معتز" و"فريال" على مسرح Joy Awards 2026... أبطال باب الحارة يوقظون حنين 20 عاماً لدى الجمهور (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
04:06
كاتي بيري أشعلت افتتاح Joy Awards 2026 في الرياض بعرض عالمي مبهر (فيديو)
فنّ
04:06
كاتي بيري أشعلت افتتاح Joy Awards 2026 في الرياض بعرض عالمي مبهر (فيديو)
0
آخر الأخبار
15:17
فضل شاكر يفوز بجائزة joy awards عن فئة الفنان المفضل
آخر الأخبار
15:17
فضل شاكر يفوز بجائزة joy awards عن فئة الفنان المفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
فنّ
05:05
Joy Awards 2026 يكرّم نجوم الفن والدراما والموسيقى والرياضة في الرياض… وهذه قائمة الفائزين
فنّ
05:05
Joy Awards 2026 يكرّم نجوم الفن والدراما والموسيقى والرياضة في الرياض… وهذه قائمة الفائزين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:10
بحضور نجوم "Squid Game" ... شاروخان يقدّم جائزة تكريمية لأصالة في Joy Awards 2026 والجمهور: "أحلام العصر"
فنّ
05:10
بحضور نجوم "Squid Game" ... شاروخان يقدّم جائزة تكريمية لأصالة في Joy Awards 2026 والجمهور: "أحلام العصر"
0
فنّ
05:05
Joy Awards 2026 يكرّم نجوم الفن والدراما والموسيقى والرياضة في الرياض… وهذه قائمة الفائزين
فنّ
05:05
Joy Awards 2026 يكرّم نجوم الفن والدراما والموسيقى والرياضة في الرياض… وهذه قائمة الفائزين
0
فنّ
04:55
مصالحة مفاجئة في 2026 Joy Awards: باسم يوسف يجتمع بعمرو أديب وعمرو مصطفى بعد سنوات من الخلاف
فنّ
04:55
مصالحة مفاجئة في 2026 Joy Awards: باسم يوسف يجتمع بعمرو أديب وعمرو مصطفى بعد سنوات من الخلاف
0
فنّ
04:42
"أبو شهاب" و"معتز" و"فريال" على مسرح Joy Awards 2026... أبطال باب الحارة يوقظون حنين 20 عاماً لدى الجمهور (فيديو)
فنّ
04:42
"أبو شهاب" و"معتز" و"فريال" على مسرح Joy Awards 2026... أبطال باب الحارة يوقظون حنين 20 عاماً لدى الجمهور (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
16:15
محمد شاكر يفوز بجائزة "الفنان الصاعد المفضل" في حفل "جوي أواردز"... ويُعلن مفاجأة عن "فضل" (فيديو)
فنّ
16:15
محمد شاكر يفوز بجائزة "الفنان الصاعد المفضل" في حفل "جوي أواردز"... ويُعلن مفاجأة عن "فضل" (فيديو)
0
فنّ
16:00
فضل شاكر يحصد جائزتين في "جوي أواردز" ويتسلمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي
فنّ
16:00
فضل شاكر يحصد جائزتين في "جوي أواردز" ويتسلمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي
0
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
0
منوعات
13:40
لغز سرقة اللوفر مستمر بعد 3 أشهر… توقيف اللصوص دون استعادة المسروقات
منوعات
13:40
لغز سرقة اللوفر مستمر بعد 3 أشهر… توقيف اللصوص دون استعادة المسروقات
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
2
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
3
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
4
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
5
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
6
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
7
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
8
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More