Joy Awards 2026 يكرّم نجوم الفن والدراما والموسيقى والرياضة في الرياض… وهذه قائمة الفائزين
فنّ
2026-01-18 | 05:05
Joy Awards 2026 يكرّم نجوم الفن والدراما والموسيقى والرياضة في الرياض… وهذه قائمة الفائزين
شهدت العاصمة السعودية الرياض ليلة استثنائية ضمن فعاليات Joy Awards 2026، حيث تم توزيع مجموعة من الجوائز المميزة التي احتفت بأبرز الإنجازات في مجالات السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناعة المحتوى، وسط حضور لافت لنجوم عرب وعالميين.
وفي فئة السينما، حصد الفيلم المصري "سيكو سيكو" جائزة الفيلم المفضّل، فيما نالت الفنانة الكويتية شجون الهاجري جائزة الممثلة المفضّلة في السينما عن دورها في فيلم "عرس النار"، بينما فاز الفنان المصري ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضّل في السينما عن دوره في فيلم "فيها إيه يعني". كما تُوّج عمر المهندس بجائزة مخرج الأفلام المفضل عن فيلم "سيكو سيكو".
وعلى صعيد الدراما، فاز المسلسل المصري "أشغال شقّة جدًا" بجائزة المسلسل المصري المفضّل، بينما حصد مسلسل "سلمى" جائزة المسلسل المشرقي المفضّل، وفاز مسلسل "شارع الأعشى" بجائزة المسلسل الخليجي المفضّل.
كما نالت الفنانة كاريس بشّار جائزة الممثلة المفضّلة في التلفزيون عن دورها في المسلسل السوري "تحت سابع أرض"، فيما فاز الممثل السعودي عبدالمحسن النمر بجائزة الممثل المفضّل في التلفزيون عن دوره في مسلسل "المرسى". وحصلت الطفلة ترف العبيدي على جائزة الوجه الجديد المفضل في التمثيل عن دورها في مسلسل "أمّي". أما جائزة مخرج المسلسلات المفضّل فذهبت إلى المخرج والمخرجة التركيين أحمد كاتيكسيز وغول سارالتن عن المسلسل السعودي "شارع الأعشى".
وفي الموسيقى، فازت أغنية "صحّاك الشوق" لـ فضل شاكر بجائزة الأغنية المفضّلة، كما حصدت الفنانة أنغام جائزة الفنانة المفضّلة في الموسيقى، وفاز فضل شاكر بجائزة الفنان المفضّل في الموسيقى، بينما نال محمد فضل شاكر جائزة الوجه الجديد المفضّل في الموسيقى.
أما في الرياضة، ففاز الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة الرياضي المفضل، ونالت السعودية ليلى القحطاني جائزة الرياضية المفضّلة.
وفي فئة المؤثرين، فازت السعودية رتيل الشهري بجائزة المؤثرة المفضّلة، فيما حصد السعودي ريّان الأحمري جائزة المؤثر المفضّل.
فنّ
Awards
يكرّم
والدراما
والموسيقى
والرياضة
الرياض…
قائمة
الفائزين
مصالحة مفاجئة في 2026 Joy Awards: باسم يوسف يجتمع بعمرو أديب وعمرو مصطفى بعد سنوات من الخلاف
مقالات ذات صلة
فنّ
04:06
كاتي بيري أشعلت افتتاح Joy Awards 2026 في الرياض بعرض عالمي مبهر (فيديو)
فنّ
04:06
كاتي بيري أشعلت افتتاح Joy Awards 2026 في الرياض بعرض عالمي مبهر (فيديو)
0
فنّ
05:10
بحضور نجوم "Squid Game" ... شاروخان يقدّم جائزة تكريمية لأصالة في Joy Awards 2026 والجمهور: "أحلام العصر"
فنّ
05:10
بحضور نجوم "Squid Game" ... شاروخان يقدّم جائزة تكريمية لأصالة في Joy Awards 2026 والجمهور: "أحلام العصر"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
آخر الأخبار
15:17
فضل شاكر يفوز بجائزة joy awards عن فئة الفنان المفضل
آخر الأخبار
15:17
فضل شاكر يفوز بجائزة joy awards عن فئة الفنان المفضل
0
فنّ
08:00
بكت بعد تكريم أشهر الأعمال السورية في Joy Awards... مقطع فيديو لأصالة يتصدر مواقع التواصل!
فنّ
08:00
بكت بعد تكريم أشهر الأعمال السورية في Joy Awards... مقطع فيديو لأصالة يتصدر مواقع التواصل!
0
فنّ
07:18
نجما مسلسل "Squid Game" في موقف محرج على مسرح Joy Awards 2026... مغلف مغلق بإحكام وكلمات غير مفهومة!
فنّ
07:18
نجما مسلسل "Squid Game" في موقف محرج على مسرح Joy Awards 2026... مغلف مغلق بإحكام وكلمات غير مفهومة!
0
فنّ
07:00
قبلة نيكول سابا ويوسف الخال الحميمة في Joy Awards حديث الجمهور… وارتطام مفاجئ لرأسها أثناء دخولها السيارة! (فيديو)
فنّ
07:00
قبلة نيكول سابا ويوسف الخال الحميمة في Joy Awards حديث الجمهور… وارتطام مفاجئ لرأسها أثناء دخولها السيارة! (فيديو)
0
فنّ
06:37
حقيبة نانسي عجرم في Joy Awards 2026 تشعل مواقع التواصل… والشامي يقبّل يدها داخل القاعة (فيديو وصور)
فنّ
06:37
حقيبة نانسي عجرم في Joy Awards 2026 تشعل مواقع التواصل… والشامي يقبّل يدها داخل القاعة (فيديو وصور)
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:10
كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع
آخر الأخبار
08:10
كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع
0
حال الطقس
2026-01-15
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
2026-01-15
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
0
اخبار البرامج
2026-01-13
لبلبة نجمة حلقة "المسار"… تحية خاصة للسيدة فيروز وسيدة حاريصا في صدارة زياراتها
اخبار البرامج
2026-01-13
لبلبة نجمة حلقة "المسار"… تحية خاصة للسيدة فيروز وسيدة حاريصا في صدارة زياراتها
0
آخر الأخبار
06:09
مصادر الاليزيه: المقاربة الأميركية تضع موضع التساؤل صلاحية الاتفاق بشأن الرسوم الجمركية الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الصيف الماضي
آخر الأخبار
06:09
مصادر الاليزيه: المقاربة الأميركية تضع موضع التساؤل صلاحية الاتفاق بشأن الرسوم الجمركية الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الصيف الماضي
0
حال الطقس
08:01
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
حال الطقس
08:01
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
0
أخبار دولية
07:46
إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران
أخبار دولية
07:46
إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران
0
أخبار لبنان
05:29
الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان
أخبار لبنان
05:29
الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان
0
أخبار لبنان
03:22
فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض
أخبار لبنان
03:22
فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض
0
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
1
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
2
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
3
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
4
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
5
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
6
أخبار لبنان
03:29
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
أخبار لبنان
03:29
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
7
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
8
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
