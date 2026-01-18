Joy Awards 2026 يكرّم نجوم الفن والدراما والموسيقى والرياضة في الرياض… وهذه قائمة الفائزين

شهدت العاصمة السعودية الرياض ليلة استثنائية ضمن فعاليات Joy Awards 2026، حيث تم توزيع مجموعة من الجوائز المميزة التي احتفت بأبرز الإنجازات في مجالات السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناعة المحتوى، وسط حضور لافت لنجوم عرب وعالميين.



وفي فئة السينما، حصد الفيلم المصري "سيكو سيكو" جائزة الفيلم المفضّل، فيما نالت الفنانة الكويتية شجون الهاجري جائزة الممثلة المفضّلة في السينما عن دورها في فيلم "عرس النار"، بينما فاز الفنان المصري ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضّل في السينما عن دوره في فيلم "فيها إيه يعني". كما تُوّج عمر المهندس بجائزة مخرج الأفلام المفضل عن فيلم "سيكو سيكو".



وعلى صعيد الدراما، فاز المسلسل المصري "أشغال شقّة جدًا" بجائزة المسلسل المصري المفضّل، بينما حصد مسلسل "سلمى" جائزة المسلسل المشرقي المفضّل، وفاز مسلسل "شارع الأعشى" بجائزة المسلسل الخليجي المفضّل.



كما نالت الفنانة كاريس بشّار جائزة الممثلة المفضّلة في التلفزيون عن دورها في المسلسل السوري "تحت سابع أرض"، فيما فاز الممثل السعودي عبدالمحسن النمر بجائزة الممثل المفضّل في التلفزيون عن دوره في مسلسل "المرسى". وحصلت الطفلة ترف العبيدي على جائزة الوجه الجديد المفضل في التمثيل عن دورها في مسلسل "أمّي". أما جائزة مخرج المسلسلات المفضّل فذهبت إلى المخرج والمخرجة التركيين أحمد كاتيكسيز وغول سارالتن عن المسلسل السعودي "شارع الأعشى".



وفي الموسيقى، فازت أغنية "صحّاك الشوق" لـ فضل شاكر بجائزة الأغنية المفضّلة، كما حصدت الفنانة أنغام جائزة الفنانة المفضّلة في الموسيقى، وفاز فضل شاكر بجائزة الفنان المفضّل في الموسيقى، بينما نال محمد فضل شاكر جائزة الوجه الجديد المفضّل في الموسيقى.



أما في الرياضة، ففاز الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة الرياضي المفضل، ونالت السعودية ليلى القحطاني جائزة الرياضية المفضّلة.



وفي فئة المؤثرين، فازت السعودية رتيل الشهري بجائزة المؤثرة المفضّلة، فيما حصد السعودي ريّان الأحمري جائزة المؤثر المفضّل.