بحضور نجوم "Squid Game" ... شاروخان يقدّم جائزة تكريمية لأصالة في Joy Awards 2026 والجمهور: "أحلام العصر"

تفاعل الجمهور من مختلف أنحاء العالم مساء يوم أمس السبت مع أبرز الأحداث والفعاليات التي ضمت نجومهم المفضلين خلال حفل توزيع جوائز 2026 Joy Awards الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول الجمهور مقطع فيديو للنجمة السورية أصالة نصري بعد فوزها بجائزة صناعة الترفيه الفخرية، حيث ظهرت النجمة الشهيرة وهي تلقي كلمة أمام الحضور بعد تسلمها الجائزة من النجم الهندي شاروخان والممثلة المصرية أمينة خليل.

وتضمن المقطع أيضاً لقطات ظهر فيها نجوم مسلسل "Squid Game" وهم يستمتعون بالأمسية، وهو الأمر الذي أثار موجة كبيرة من التعليقات الصادمة، حيث علّق البعض بالقول: "أحلام العصر".