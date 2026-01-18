بدت كالأميرات... نادين نسيب نجيم تخطف الاضواء لحظة وصولها إلى Joy Awards 2026 بإطلالة ملكية (فيديو)

خطفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأضواء خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 الذي أقيم يوم أمس السبت في الرياض.

ووصلت نادين إلى الحفل في سيارة فخمة حملت طابعاً ملكياً، قبل أن تكمل جولتها على السجادة الخزامية سيراً على الأقدام.

وتألقت نادين بفستان طويل مطرز بالورود ومكشوف الصدر باللون البنفسجي الفاتح بالإضافة إلى وشاح طويل باللون الأخضر الفاتح من تصميم دار تمارا رالف.