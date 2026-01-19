ضمن أجواء عائلية مُبهجة... عامر زيان يحتفل بعيد ميلاد ابنيه الياس وشربل (صور)

احتفل الفنان اللبناني عامر زيّان بعيد ميلاد إبنيه الياس (٥ سنوات) وشربل (عامين)، في أجواء عائليّة سادتها السعادة والفرح، وبمشاركة أفراد العائلة الذين اجتمعوا للاحتفال بهذه المناسبة المميّزة.

وشارك زيّان متابعيه عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابه في إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثّقت لحظات مميزة من الاحتفال، حيث ظهر الياس وشربل أمام قالب حلوى لافت، مرفقاً الصور برسالة عبّر فيها عن محبّته لإبنيه قائلاً: "عيد ميلاد سعيد بابا".