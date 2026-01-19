الأخبار
ضمن أجواء عائلية مُبهجة... عامر زيان يحتفل بعيد ميلاد ابنيه الياس وشربل (صور)

فنّ
2026-01-19 | 05:49
ضمن أجواء عائلية مُبهجة... عامر زيان يحتفل بعيد ميلاد ابنيه الياس وشربل (صور)
ضمن أجواء عائلية مُبهجة... عامر زيان يحتفل بعيد ميلاد ابنيه الياس وشربل (صور)

احتفل الفنان اللبناني عامر زيّان بعيد ميلاد إبنيه الياس (٥ سنوات) وشربل (عامين)، في أجواء عائليّة سادتها السعادة والفرح، وبمشاركة أفراد العائلة الذين اجتمعوا للاحتفال بهذه المناسبة المميّزة.
وشارك زيّان متابعيه عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابه في إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثّقت لحظات مميزة من الاحتفال، حيث ظهر الياس وشربل أمام قالب حلوى لافت، مرفقاً الصور برسالة عبّر فيها عن محبّته لإبنيه قائلاً: "عيد ميلاد سعيد بابا".

LBCI
فنّ
2025-12-13

في أجواء عائلية مميزة... جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ80 في لاس فيغاس (صور)

LBCI
فنّ
2025-10-27

إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-26

ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها الـ23 على طريقتها (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-25

بلدة ديردغيا تحتفل بعيد الميلاد

LBCI
فنّ
09:07

يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)

LBCI
فنّ
2026-01-18

بكت بعد تكريم أشهر الأعمال السورية في Joy Awards... مقطع فيديو لأصالة يتصدر مواقع التواصل!

LBCI
فنّ
2026-01-18

نجما مسلسل "Squid Game" في موقف محرج على مسرح Joy Awards 2026... مغلف مغلق بإحكام وكلمات غير مفهومة!

LBCI
فنّ
2026-01-18

قبلة نيكول سابا ويوسف الخال الحميمة في Joy Awards حديث الجمهور… وارتطام مفاجئ لرأسها أثناء دخولها السيارة! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
03:38

الوكالة الوطنية: اندلاع حريق داخل ملحمة في المدينة الصناعية في محلة سينيق – الغازية عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا

LBCI
منوعات
07:14

كابوس حقيقي... 6000 رسالة وإيميل خلال 5 أشهر: مهووس يطارد مذيعة أجنبية شهيرة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:54

قتلى وجرحى في تفجير استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية كابول

LBCI
آخر الأخبار
05:47

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: علينا أن نخبر ترامب بأن خطته في غزة سيئة لإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

انهيار صخريّ عرقل وصول المياه الى طرابلس واليونيسف ستكشف

LBCI
أخبار دولية
07:51

من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت

LBCI
أخبار لبنان
06:56

وزير العدل من بكركي عن ملف الانفجار: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام

LBCI
أخبار لبنان
04:16

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نجوم من حول العالم في الرياض…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟

LBCI
حال الطقس
13:16

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
أمن وقضاء
02:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…

LBCI
حال الطقس
02:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
صحف اليوم
00:41

معلومات “الأنباء الكويتية”: اتصالات ولقاءات بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومِصريين و“حزب الله”

