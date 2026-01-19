يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)

أثارت الفنانة اللبنانية يارا موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام ظهرت فيها بإطلالة عروس كاملة.



وظهرت يارا وهي ترتدي طرحة مع فستان أبيض، وتحمل باقة ورود بيضاء، ما دفع الجمهور إلى التفاعل بشكل كبير.



واكتفت الفنانة اللبنانية بإرفاق الصورة بـإيموجي العروس فقط، من دون أي تعليق أو توضيح، الأمر الذي زاد من فضول المتابعين وفتح باب التكهنات حول معنى هذه الإطلالة.



وسرعان ما امتلأت التعليقات برسائل التهنئة والتبريكات، إلى جانب تساؤلات عديدة عمّا إذا كانت الصورة تمهيداً لإعلان أنها عروس 2026، أم أنها مجرد تشويق لجمهورها لعمل فني جديد قد يُطرح قريباً.