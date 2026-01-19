الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)

فنّ
2026-01-19 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)

تعرّض أحد أفراد الحراسة المرافقين للنجمة العالمية ريهانا لموجة انتقادات واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر لحظة محرجة جمعته بها أثناء مغادرتها فندق فور سيزونز في مدينة نيويورك الأميركية.

ويُظهر الفيديو ريهانا، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي تغادر الفندق يوم الجمعة، فيما يسبقها عنصر الأمن ويدخل عبر الأبواب الزجاجية من دون الالتفات إليها، لتُغلق الأبواب تلقائيًا كادت أن تُغلق عليها. عندها، اضطرت النجمة إلى دفع الباب بنفسها قبل أن توجّه تعليقًا ساخرًا قائلة: "يا لك من رجل نبيل!".

وبعد الموقف، ضحكت ريهانا على ما حدث وتابعت طريقها نحو سيارتها، إلا أن اللقطة لم تمر مرور الكرام لدى جمهورها، إذ سرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الغاضبة التي هاجمت عنصر الحراسة، مطالبين ريهانا باتخاذ موقف حازم بحقه، ووصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لإقالته.

 

آخر الأخبار

فنّ

ريهانا

موقف حرج

حارس شخصي

حراسة

مشاهير

فن

أميركا.

LBCI التالي
نانسي عجرم في فيديو عفوي مع والدها نبيل عجرم: "أنا صورة ليك" (فيديو)
"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-01-18

نجما مسلسل "Squid Game" في موقف محرج على مسرح Joy Awards 2026... مغلف مغلق بإحكام وكلمات غير مفهومة!

LBCI
موضة وجمال
2025-11-06

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2026-01-12

متحف اللوفر يغلق أبوابه اليوم بسبب إضراب الموظفين

LBCI
منوعات
2025-10-29

"سقطت قدماها بين القطار المتحرك والرصيف"... حارس محطة ينقذ فتاة في مشهد بطولي (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:55

نانسي عجرم في فيديو عفوي مع والدها نبيل عجرم: "أنا صورة ليك" (فيديو)

LBCI
فنّ
11:06

"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر

LBCI
فنّ
09:07

يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)

LBCI
فنّ
05:49

ضمن أجواء عائلية مُبهجة... عامر زيان يحتفل بعيد ميلاد ابنيه الياس وشربل (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-12-12

وزيرة التربية ريما كرامي لـ #جدل: إجراء إمتحانات الشهادة المتوسطة ما زال قيد البحث فالطلاب يعلمون ما هو المُتوجب عليهم ونحن سنستشير المتخصصين لنرى مدى جهوزية قيام هذه الامتحانات وما هو البديل في حال عدم قيامها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-10

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
اقتصاد
2025-10-14

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
13:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:28

مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
02:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
أمن وقضاء
08:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More