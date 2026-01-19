موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)

تعرّض أحد أفراد الحراسة المرافقين للنجمة العالمية ريهانا لموجة انتقادات واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر لحظة محرجة جمعته بها أثناء مغادرتها فندق فور سيزونز في مدينة نيويورك الأميركية.

ويُظهر الفيديو ريهانا، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي تغادر الفندق يوم الجمعة، فيما يسبقها عنصر الأمن ويدخل عبر الأبواب الزجاجية من دون الالتفات إليها، لتُغلق الأبواب تلقائيًا كادت أن تُغلق عليها. عندها، اضطرت النجمة إلى دفع الباب بنفسها قبل أن توجّه تعليقًا ساخرًا قائلة: "يا لك من رجل نبيل!".

وبعد الموقف، ضحكت ريهانا على ما حدث وتابعت طريقها نحو سيارتها، إلا أن اللقطة لم تمر مرور الكرام لدى جمهورها، إذ سرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الغاضبة التي هاجمت عنصر الحراسة، مطالبين ريهانا باتخاذ موقف حازم بحقه، ووصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لإقالته.