"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر

بعد أن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ظهرت فيها بإطلالة عروس كاملة باللون الأبيض، فاجأت الفنانة اللبنانية يارا جمهورها بالإعلان عن عملها الغنائي الجديد، حيث أطلقت أغنية "مثل القمر".



ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام مقطع فيديو من الأغنية والكليب، لتكشف أن إطلالة الأبيض التي أثارت التساؤلات كانت جزءاً من أجواء العمل الجديد، لا إعلاناً شخصياً كما توقّع البعض.



وأرفقت يارا الفيديو بتعليق قالت فيه: "لكل يلي عم يسألوا… شاهدوا فيديو مثل القمر على يوتيوب وشاركوني الجواب! إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض".