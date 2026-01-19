الأخبار
LBCI
LBCI

"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر

فنّ
2026-01-19 | 18:06
"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر

بعد أن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ظهرت فيها بإطلالة عروس كاملة باللون الأبيض، فاجأت الفنانة اللبنانية يارا جمهورها بالإعلان عن عملها الغنائي الجديد، حيث أطلقت أغنية "مثل القمر".

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام مقطع فيديو من الأغنية والكليب، لتكشف أن إطلالة الأبيض التي أثارت التساؤلات كانت جزءاً من أجواء العمل الجديد، لا إعلاناً شخصياً كما توقّع البعض.

وأرفقت يارا الفيديو بتعليق قالت فيه: "لكل يلي عم يسألوا… شاهدوا فيديو مثل القمر على يوتيوب وشاركوني الجواب! إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض".



وكانت صورة يارا قد أحدثت موجة كبيرة من التفاعل، بين من هنّأها ظناً بأنها تستعد للزفاف، وبين من رجّح أنها تمهّد لإطلاق عمل فني جديد… وهو ما أكدته الفنانة الآن بإصدار الأغنية رسمياً.

***إقرأ أيضا: يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)
 

LBCI
فنّ
16:07

يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2025-11-26

"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!

LBCI
فنّ
2026-01-13

"رجاءً لا ترتكبوا الخطأ نفسه"... بعد تداول خبر توقيفه: جان يامان يردّ ويحسم الجدل

LBCI
فنّ
2026-01-08

قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية

LBCI
فنّ
21:55

نانسي عجرم في فيديو عفوي مع والدها نبيل عجرم: "أنا صورة ليك" (فيديو)

LBCI
فنّ
21:00

موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)

LBCI
فنّ
16:07

يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)

LBCI
فنّ
12:49

ضمن أجواء عائلية مُبهجة... عامر زيان يحتفل بعيد ميلاد ابنيه الياس وشربل (صور)

LBCI
أمن وقضاء
15:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
منوعات
2026-01-14

رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-14

رئيس وزراء الأردن في لبنان... وبعد لقائه سلام: اتفقنا على مواصلة التنسيق

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

تيمور جنبلاط استقبل المدير العام لمرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
20:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

LBCI
أخبار دولية
20:28

مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟

LBCI
أمن وقضاء
09:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
حال الطقس
09:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
15:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
13:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
صحف اليوم
07:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أمن وقضاء
19:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أخبار لبنان
12:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أخبار لبنان
18:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

