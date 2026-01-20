الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق

فنّ
2026-01-20 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق

مع اقتراب ختام معرض "ديفا" الذي يحتضنه متحف سرسق في بيروت، تقدّم جاهدة وهبه مساء الخميس 29 كانون الثاني 2026 أمسية موسيقية خاصة بعنوان "Divas- من أم كلثوم إلى داليدا"، في تحية لأصوات نسائية شكّلت الذاكرة الغنائية العربية ورافقت تحوّلاتها عبر الزمن.
 
بصوتها القادر على التنقّل بين مختلف الأنماط، تستعيد "قصيدة الغناء" جاهدة وهبه أعمال أيقونات الغناء العربي برؤية فنية مشهديّة تحاور الذاكرة وتفتحها على أفق معاصر، ولغة دراميّة فذّة تمتدّ من أم كلثوم، فيروز، صباح، أسمهان ووردة إلى ليلى مراد فداليدا... مروراً ببعض ألحانها الخاصة على قصائد لشاعرات عربيّات كبيرات.
 
وبمشاركة ضيوف خاصّين، ستتوسّع الأمسية لتشمل تحية لنجمات التمثيل والرقص، من بينهن فاتن حمامة، سعاد حسني وسامية جمال، في تجربة موسيقية – مسرحية تتقاطع فيها الأغنية مع الضوء والحركة.

وفي إعلانهم عن هذا الحفل الاستثنائي، أوضح "أصدقاء متحف سرسق" أنّ ريع الأمسية يعود دعمًا للمتحف، مشيرين إلى أنّ البرنامج يتضمّن استقبالًا خاصًا في الصالون العربي عند الساعة 7:30 مساءً، يليها الحفل في أوديتوريوم المتحف عند الساعة 9:00 مساءً.
 
يقود الفرقة الموسيقيّة الفنان سيمون طربيه. 

يذكر أن وهبه ستختتم في 22 أذار "مهرجان البستان" في دورته الثانية والثلاثين في حفل بعنوان "أهل القصيد".
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

تستعيد

أيقونات

الغناء

العربي

LBCI التالي
تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"
نانسي عجرم في فيديو عفوي مع والدها نبيل عجرم: "أنا صورة ليك" (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-12-28

بعد قرار منعها من الغناء في مصر... القضاء المصري يُنصف هيفاء وهبي!

LBCI
موضة وجمال
2025-11-21

ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب

LBCI
فنّ
2025-12-24

هيفاء وهبي تكشف غلاف ألبوم "ميجا هيفا" بجزئه الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-07

قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:59

هازال كايا تشيد بلونا كرم: "موهوبة ورائعة جداً" (صورة)

LBCI
فنّ
10:49

تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"

LBCI
فنّ
14:55

نانسي عجرم في فيديو عفوي مع والدها نبيل عجرم: "أنا صورة ليك" (فيديو)

LBCI
فنّ
14:00

موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:11

الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا

LBCI
أخبار دولية
11:20

السلطة الفلسطينية تندد بعمليات الهدم داخل مقر الأونروا بالقدس الشرقية

LBCI
أخبار لبنان
08:50

البستاني: قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام والخطة الاقتصادية ويبيع أوهامًا للمودعين

LBCI
منوعات
2025-12-19

أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More