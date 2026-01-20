جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق

مع اقتراب ختام معرض "ديفا" الذي يحتضنه متحف سرسق في بيروت، تقدّم جاهدة وهبه مساء الخميس 29 كانون الثاني 2026 أمسية موسيقية خاصة بعنوان "Divas- من أم كلثوم إلى داليدا"، في تحية لأصوات نسائية شكّلت الذاكرة الغنائية العربية ورافقت تحوّلاتها عبر الزمن.

بصوتها القادر على التنقّل بين مختلف الأنماط، تستعيد "قصيدة الغناء" جاهدة وهبه أعمال أيقونات الغناء العربي برؤية فنية مشهديّة تحاور الذاكرة وتفتحها على أفق معاصر، ولغة دراميّة فذّة تمتدّ من أم كلثوم، فيروز، صباح، أسمهان ووردة إلى ليلى مراد فداليدا... مروراً ببعض ألحانها الخاصة على قصائد لشاعرات عربيّات كبيرات.

وبمشاركة ضيوف خاصّين، ستتوسّع الأمسية لتشمل تحية لنجمات التمثيل والرقص، من بينهن فاتن حمامة، سعاد حسني وسامية جمال، في تجربة موسيقية – مسرحية تتقاطع فيها الأغنية مع الضوء والحركة.



وفي إعلانهم عن هذا الحفل الاستثنائي، أوضح "أصدقاء متحف سرسق" أنّ ريع الأمسية يعود دعمًا للمتحف، مشيرين إلى أنّ البرنامج يتضمّن استقبالًا خاصًا في الصالون العربي عند الساعة 7:30 مساءً، يليها الحفل في أوديتوريوم المتحف عند الساعة 9:00 مساءً.

يقود الفرقة الموسيقيّة الفنان سيمون طربيه.



يذكر أن وهبه ستختتم في 22 أذار "مهرجان البستان" في دورته الثانية والثلاثين في حفل بعنوان "أهل القصيد".