تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"
فنّ
2026-01-20 | 10:49
تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"
طرحت النجمة العربيّة رحمة رياض أغنيتها الرومانسيّة الجديدة بعنوان "سبع سعادات"، من كلمات الشاعر فقار الماجد، ألحان قبس يوسف، فيما تولّى عمر صباغ الانتاج الموسيقي والميكس والماسترينغ.
ومن خلال هذا العمل، تُجسّد رحمة حالة المرأة المُغرمة التي تجد في نظرات الحبيب، كلماته، واحتضانه، معنى "السبع سعادات" الحقيقية.
واختارت رحمة أن تطرح الأغنية تزامنًا مع عيد ميلادها الذي يصادف في 19 كانون الثاني، لتكون بمثابة هديّة خاصة لها ولجمهورها.
يذكر أنّ رحمة رياض كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية "مطر" التي حصدت تفاعلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كما قدّمت أغنية "تعا خبيك" باللهجة اللبنانية، والتي أعاد رواد مواقع التواصل استعمالها بكثافة في مقاطعهم، مما ساهم في انتشارها بشكلٍ لافت إلى جانب تحقيقها مشاهدات مرتفعة جدًا واستماعات واسعة على منصات الموسيقى المختلفة.
0
فنّ
2025-11-27
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة
فنّ
2025-11-27
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة
0
منوعات
2025-11-18
مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية
منوعات
2025-11-18
مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية
0
منوعات
2025-11-11
"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم
منوعات
2025-11-11
"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم
0
فنّ
2025-11-03
جينيفر أنيستون تُعلن رسميًا علاقتها بصديقها "خبير الحب" (صورة)
فنّ
2025-11-03
جينيفر أنيستون تُعلن رسميًا علاقتها بصديقها "خبير الحب" (صورة)
0
فنّ
10:59
هازال كايا تشيد بلونا كرم: "موهوبة ورائعة جداً" (صورة)
فنّ
10:59
هازال كايا تشيد بلونا كرم: "موهوبة ورائعة جداً" (صورة)
0
فنّ
09:08
جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق
فنّ
09:08
جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق
0
فنّ
14:55
نانسي عجرم في فيديو عفوي مع والدها نبيل عجرم: "أنا صورة ليك" (فيديو)
فنّ
14:55
نانسي عجرم في فيديو عفوي مع والدها نبيل عجرم: "أنا صورة ليك" (فيديو)
0
فنّ
2026-01-19
موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)
فنّ
2026-01-19
موقف محرج لريهانا... حارسها الشخصي أغلق الباب في وجهها! (فيديو)
0
أخبار دولية
08:02
وكالة الطاقة الذرية: محطة تشرنوبل فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية اليوم
أخبار دولية
08:02
وكالة الطاقة الذرية: محطة تشرنوبل فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية اليوم
0
موضة وجمال
2026-01-19
عرض أزياء "دولتشي آند غابانا" في ميلانو يثير ضجة حول العالم... وبيلا حديد تعلّق: "سنوات من العنصرية والتمييز"
موضة وجمال
2026-01-19
عرض أزياء "دولتشي آند غابانا" في ميلانو يثير ضجة حول العالم... وبيلا حديد تعلّق: "سنوات من العنصرية والتمييز"
0
أخبار لبنان
2025-09-14
ميقاتي: ثورتنا جاءت دائمًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة
أخبار لبنان
2025-09-14
ميقاتي: ثورتنا جاءت دائمًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة
0
آخر الأخبار
2025-09-03
الإخبارية السورية عن مصدر في وزارة الداخلية: إنفجار منطقة المزة في دمشق نجم عن عبوة ناسفة والأضرار مادية فقط
آخر الأخبار
2025-09-03
الإخبارية السورية عن مصدر في وزارة الداخلية: إنفجار منطقة المزة في دمشق نجم عن عبوة ناسفة والأضرار مادية فقط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
0
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
1
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
2
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
4
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
5
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
6
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
7
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
8
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
