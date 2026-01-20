تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"

طرحت النجمة العربيّة رحمة رياض أغنيتها الرومانسيّة الجديدة بعنوان "سبع سعادات"، من كلمات الشاعر فقار الماجد، ألحان قبس يوسف، فيما تولّى عمر صباغ الانتاج الموسيقي والميكس والماسترينغ.



ومن خلال هذا العمل، تُجسّد رحمة حالة المرأة المُغرمة التي تجد في نظرات الحبيب، كلماته، واحتضانه، معنى "السبع سعادات" الحقيقية.



واختارت رحمة أن تطرح الأغنية تزامنًا مع عيد ميلادها الذي يصادف في 19 كانون الثاني، لتكون بمثابة هديّة خاصة لها ولجمهورها.







يذكر أنّ رحمة رياض كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية "مطر" التي حصدت تفاعلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كما قدّمت أغنية "تعا خبيك" باللهجة اللبنانية، والتي أعاد رواد مواقع التواصل استعمالها بكثافة في مقاطعهم، مما ساهم في انتشارها بشكلٍ لافت إلى جانب تحقيقها مشاهدات مرتفعة جدًا واستماعات واسعة على منصات الموسيقى المختلفة.