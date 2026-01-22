الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نجم شهير يعترف: "كدت أن أدمّر زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو"... هذا ما فعله! (صورة)

فنّ
2026-01-22 | 15:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نجم شهير يعترف: &quot;كدت أن أدمّر زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو&quot;... هذا ما فعله! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نجم شهير يعترف: "كدت أن أدمّر زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو"... هذا ما فعله! (صورة)

كاد موقف طريف أن يتحوّل إلى لحظة محرجة في حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو، بعدما أقدم الممثل الكوميدي مارتن شورت على تقطيع قالب الزفاف قبل العروسين نفسيهما.

وخلال ظهوره في برنامج Jimmy Kimmel Live!، استعاد شورت (75 عامًا) تفاصيل الحادثة التي وقعت خلال حفل الزفاف الذي أُقيم في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا في أيلول 2025.

وأوضح أن نحو 12 شخصًا كانوا مجتمعين في حفل الاستقبال، من بينهم ستيف مارتن وبول رود.وقال شورت إن الحفل أُقيم داخل خيم كبيرة تضم أقسام جلوس منفصلة مع أرائك وكراسٍ، وبجوار مجموعتهم وُضع قالب زفاف صغير.

وأضاف مازحًا: "افترضتُ أن هناك قالب زفاف لكل قسم". وبعد مرور بضع ساعات، ومع عدم تقطيع القالب بعد، أعلن ستيف مارتن رغبته بالمغادرة.

وتابع شورت: "ربما كنت قد تناولت كوكتيلًا... لا أعلم... فقلت له: لا يمكنك المغادرة من دون قطعة من كعكة الزفاف!". وبشوكة كانت في يده، بادر إلى تقطيع القالب من الجهتين، لتعلو فجأة صرخات المجموعة: "مارتي!".

وبحسب شورت، بدا ستيف مارتن مصدومًا إلى حدّ أنه "تغيّر لونه"، وفي تلك اللحظة فقط أدرك شورت أن ما قطّعه هو "قالب الزفاف الرسمي" الذي كان من المفترض تقديمه بعد نحو ساعة كاملة.

 

آخر الأخبار

فنّ

سيلينا غوميز

بيني بلانكو

حفل زفاف

تدمير

الكوميدي

مارتن شورت

مشاهير

هوليوود

قالب حلوى.

رغم انفصالهما... ويل سميث وزوجته في ظهور نادر بباريس: إطلالة غريبة باللون الأسود (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-11-05

نجم شهير يحصد لقب "الرجل الأكثر إثارة في العالم للعام 2025"... تعرفوا إليه! (صورة)

LBCI
منوعات
2026-01-19

"ليس في يوم زفافي!"... شرطة تقتحم الحفل بحثًا عن والد العروس قبل مفاجأة غير متوقعة (صورة)

LBCI
فنّ
2025-11-03

جينيفر أنيستون تُعلن رسميًا علاقتها بصديقها "خبير الحب" (صورة)

LBCI
منوعات
10:16

من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:55

رغم انفصالهما... ويل سميث وزوجته في ظهور نادر بباريس: إطلالة غريبة باللون الأسود (صور)

LBCI
فنّ
11:15

إليكم أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار بنسختها الثامنة والتسعين

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
فنّ
2026-01-20

هازال كايا تشيد بلونا كرم: "موهوبة ورائعة جداً" (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:07

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة محلة كرم الزيتون - الاشرفية بسبب تسرب مادة المازوت

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 23-1-2026

LBCI
فنّ
15:20

نجم شهير يعترف: "كدت أن أدمّر زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو"... هذا ما فعله! (صورة)

LBCI
فنّ
14:55

رغم انفصالهما... ويل سميث وزوجته في ظهور نادر بباريس: إطلالة غريبة باللون الأسود (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

LBCI
رياضة
13:44

اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

LBCI
خبر عاجل
08:03

ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
06:31

سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
05:22

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More