نجم شهير يعترف: "كدت أن أدمّر زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو"... هذا ما فعله! (صورة)

كاد موقف طريف أن يتحوّل إلى لحظة محرجة في حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو، بعدما أقدم الممثل الكوميدي مارتن شورت على تقطيع قالب الزفاف قبل العروسين نفسيهما.

وخلال ظهوره في برنامج Jimmy Kimmel Live!، استعاد شورت (75 عامًا) تفاصيل الحادثة التي وقعت خلال حفل الزفاف الذي أُقيم في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا في أيلول 2025.

وأوضح أن نحو 12 شخصًا كانوا مجتمعين في حفل الاستقبال، من بينهم ستيف مارتن وبول رود.وقال شورت إن الحفل أُقيم داخل خيم كبيرة تضم أقسام جلوس منفصلة مع أرائك وكراسٍ، وبجوار مجموعتهم وُضع قالب زفاف صغير.

وأضاف مازحًا: "افترضتُ أن هناك قالب زفاف لكل قسم". وبعد مرور بضع ساعات، ومع عدم تقطيع القالب بعد، أعلن ستيف مارتن رغبته بالمغادرة.

وتابع شورت: "ربما كنت قد تناولت كوكتيلًا... لا أعلم... فقلت له: لا يمكنك المغادرة من دون قطعة من كعكة الزفاف!". وبشوكة كانت في يده، بادر إلى تقطيع القالب من الجهتين، لتعلو فجأة صرخات المجموعة: "مارتي!".

وبحسب شورت، بدا ستيف مارتن مصدومًا إلى حدّ أنه "تغيّر لونه"، وفي تلك اللحظة فقط أدرك شورت أن ما قطّعه هو "قالب الزفاف الرسمي" الذي كان من المفترض تقديمه بعد نحو ساعة كاملة.