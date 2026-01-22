الأخبار
رغم انفصالهما... ويل سميث وزوجته في ظهور نادر بباريس: إطلالة غريبة باللون الأسود (صور)

فنّ
2026-01-22 | 14:55
مشاهدات عالية
0min
رغم انفصالهما... ويل سميث وزوجته في ظهور نادر بباريس: إطلالة غريبة باللون الأسود (صور)

في ظهور نادر لافت، خرج النجم الهوليوودي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت سميث معًا يوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ أشهر، في مشهد عكس تماسكًا علنيًا رغم انفصالهما السابق.

وحضر الزوجان، اللذان تزوّجا عام 1997 وأعلنا انفصالهما في 2016، فعاليات أسبوع الموضة في باريس دعمًا لابنهما جايدن سميث الذي سجّل محطة مهمة في مسيرته المهنية.

وجاء الظهور تزامنًا مع إعلان جادن (27 عامًا) عن انطلاقته الأولى مع دار "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، حيث عُيّن أول مدير إبداعي للخط الرجالي في الدار.

وللمناسبة، بدا ويل وجادا أنيقين بإطلالتين متناسقتين بألوان أحادية، ووقفا جنبًا إلى جنب أمام عدسات المصورين من دون أي تعبيرات حميمية، في إشارة إلى دعم عائلي واضح لنجلهما، بعيدًا عن التفاصيل الشخصية.

فنّ

ويل سميث

جادا بينكيت سميث

باريس

طلاق

زواج

زوجة سابقة

مشاهير

هوليوود

أسبوع الموضة في باريس.

