ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"

خرجت ألانا حديد، الأخت غير الشقيقة لعارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد، عن صمتها وعلّقت على الخلافات العائلية المزعومة بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام وابنهما بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز، حبيبة شقيقها أنور السابقة.وردّت ألانا على تعليق أحد المستخدمين على منشور عبر انستغرام يتناول موضوع الخلاف ويقارن بين بروكلين بيكهام وزوجته والأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.وكتب أحد المستخدمين: "إنهاء مقال من ثماني فقرات حول غسيل عائلته القذر بعبارة كل ما نريده هو الخصوصية هو كل ما أحتاج إلى معرفته"، فردّت ألانا على التعليق: "صحيح، وهذه الفتاة لا تريد الخصوصية، لقد كانت تحاول أن تصبح مشهورة لعقد من الزمن".وكان بروكلين بيكهام قد خرج عن صمته في سلسلة من المنشورات عبر حسابه على انستغرام، متهماً والديه بالسعي الدائم للتحكم بحياته ومحاولة تخريب زواجه من نيكولا بيلتز وعلاقته بإخوته وتفضيل صورتهما العامة ومصالحهما الشخصية على الروابط العائلية، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي.