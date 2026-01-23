بعد الجدل حول لقطته الشهيرة خلال حفل "غولدن غلوب"... ليوناردو دي كابريو يرد: "لستُ واشياً"

حسم الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو الجدل الذي أُثير حول المقطع الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، والذي ظهر فيه الأخير وهو يتحدث إلى أحد الأشخاص بحماس كبير.



وصرّح دي كابريو لموقع "ديدلاين" أنه كان يتحدث مع "صديق" في المقطع الذي لاقى انتشاراً واسعاً والذي ظهر فيه وهو يضحك أثناء حديثه مع شخص ما بعيدًا عن الأنظار.



وقال دي كابريو: "كان الحديث موجهًا لصديق، ولكن في النهاية، من يدري إن كان هذا الشخص الآخر يريدني أن أذكر اسمه؟"، وأضاف: "لذا، وكما يقول بطل فيلم قصة من برونكس، لستُ واشيًا".