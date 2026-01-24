حفل زفاف بليك ليفلي ورايان رينولدز يثير الجدل مجدداً بعد 14 عاماً... استجواب وتصريحات نادرة وهذه التفاصيل!

أدلت الممثلة الأميركية بليك ليفلي بتصريحات نادرة حول حفل زفافها المثير للجدل من زوجها الممثل رايان رينولدز خلال شهادتها في قضية فيلم "It Ends With Us".

وكانت ليفلي، البالغة من العمر 38 عامًا، قد تزوجت من رينولدز، البالغ من العمر 49 عامًا، في 9 أيلول 2012، في بون هول، وهي مزرعة لأصحاب البشرة الداكنة في ماونت بليزانت، بولاية كارولاينا الجنوبية.

وبعد مواجهة انتقادات لاذعة لاختيارهما مكان، اعترف الزوجان علنًا بأنهما كانا "غير مطلعين" على الوضع، وتبرعا بمبلغ 200 ألف دولار للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020.

وخضعت ليفلي، التي تقاضي مخرج وبطل فيلم "It Ends With Us" جاستن بالدوني، لاستجواب حاد من محاميه برايان فريدمان في تموز الماضي حول "التغطية الإعلامية السلبية" التي تلقتها هي ورينولدز في ذلك الوقت.

وفي شهادتها أمام المحكمة في تموز 2025، صرّحت ليفلي بأنها تتحمل "المسؤولية الكاملة، وكذلك زوجها"، مُلمّحةً إلى أن الأمر لم يُثر إلا لتشويه سمعتها.

وعلّقت ليفلي على ردود الفعل الغاضبة تجاه قضية المزارع قائلةً: "أنا معتادة على ذلك بعد كل هذه السنوات في هذا المجال"، مضيفةً: "ليس هذا شيئًا اضطررت للتعامل معه كثيرًا".

