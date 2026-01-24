الأخبار
هيفاء وهبي تخطف الأضواء في الرياض... تعلّمت الغزل السعودي وأشعلت المسرح بأغنية "بدنا نروق"! (فيديو)

فنّ
2026-01-24 | 03:30
هيفاء وهبي تخطف الأضواء في الرياض... تعلّمت الغزل السعودي وأشعلت المسرح بأغنية &quot;بدنا نروق&quot;! (فيديو)
هيفاء وهبي تخطف الأضواء في الرياض... تعلّمت الغزل السعودي وأشعلت المسرح بأغنية "بدنا نروق"! (فيديو)

أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأجواء في حفل غنائي أحيته مساء يوم أمس الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وانتشرت سلسلة من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل التي ظهرت فيها هيفاء وهبي وهي تتفاعل مع الحضور في الحفل على أنغام أغنية "بدنا نروق".

وظهرت هيفاء وهبي أيضاً وهي تطلب من أحد السعوديين أن يعلّمها الغزل السعودي، وقدّمت أيضاً وصلة رقص على الطريقة الخليجية.

 
 

