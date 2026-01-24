هيفاء وهبي تخطف الأضواء في الرياض... تعلّمت الغزل السعودي وأشعلت المسرح بأغنية "بدنا نروق"! (فيديو)

أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأجواء في حفل غنائي أحيته مساء يوم أمس الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
وانتشرت سلسلة من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل التي ظهرت فيها هيفاء وهبي وهي تتفاعل مع الحضور في الحفل على أنغام أغنية "بدنا نروق".
وظهرت هيفاء وهبي أيضاً وهي تطلب من أحد السعوديين أن يعلّمها الغزل السعودي، وقدّمت أيضاً وصلة رقص على الطريقة الخليجية.
Gorgeous night just like you Divaa🤍@HaifaWehbe |#هيفاء_وهبي_في_الرياض pic.twitter.com/iQffErLZYC
بدّنا نروووق 🎤❤️🔥
وتفاعل الجمهور مع النجمة الجماهيرية هيفاء وهبي❤️🔥👏🏻#هيفاء_وهبي_في_الرياض#روتانا_لايف#موسم_الرياض @Turki_alalshikh@HaifaWehbe @RiyadhSeason @Mabdoarena @EmiratesNBD_KSA pic.twitter.com/guVuHXHXm2
