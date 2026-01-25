الأخبار
هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية

فنّ
2026-01-25 | 06:30
مشاهدات عالية
2min
هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية

بعيدًا عن صخب النجومية وضجيج الساحة الفنية، يبرز اسم أحمد الشريف كحالة فنية مختلفة، اختارت التوازن بين النجاح المهني والاستقرار الشخصي، في مسيرة بدأت من الأضواء وانتهت إلى قرار واعٍ بالابتعاد.

ونشرت صفحة "بيلبورد العربية" قصة أحمد الشريف، الّذي انطلقت شهرته بعد مشاركته في برنامج ستار أكاديمي، حيث شكّل ألبومه "بين الناس" الصادر عام 2006 نقطة تحوّل حقيقية في مشواره، محققًا نجاحًا لافتًا ومراتب متقدمة في لبنان، إلى جانب حضور قوي في دول الخليج. وسرعان ما عزّز مكانته بأغنيات لاقت رواجًا واسعًا، أبرزها "سهران معاك الليلة"، التي رسّخت اسمه في الذاكرة الموسيقية العربية.

لكن خلف هذا النجاح، كانت تتشكّل خيارات شخصية مختلفة. فمع تصاعد الخلافات المهنية بينه وبين شركة الإنتاج، وجد أحمد الشريف نفسه أمام مفترق طرق، اختار فيه الإقامة في تونس، في وقت أصرت الشركة على بقائه في لبنان لمتابعة أعماله وتسجيل أغنيات جديدة.

هذا التباين لم يكن السبب الوحيد للابتعاد، إذ كشف الشريف لاحقًا أن العائلة أصبحت أولوية مطلقة في حياته. فبعد سنوات من الصمت الإعلامي والغياب المتعمّد، أوضح أنه فضّل أن يكبر أولاده في بيئة مستقرة، محاطين بعائلته وعائلة زوجته، مؤكدًا أن الفن يحتاج إلى هدوء داخلي، وأنه خشي أن يكون لانشغاله الدائم أثر سلبي على حياته العائلية.

ورغم الابتعاد عن الواجهة، بقي أحمد الشريف حاضرًا في الذاكرة الفنية، كفنان ترك بصمة واضحة، واختار في لحظة حاسمة أن يقدّم الإنسان على النجم، والعائلة على الشهرة، في قرار نادر في عالم لا يرحم من يبتعد عن الأضواء.

مصدر

آخر الأخبار

فنّ

أحمد الشريف

ستار أكاديمي

فن

مشاهير

اختفاء

الساحة الفنية

LBCI

نجوم

العالم العربي.

