شارك النجم الفلسطيني الصاعد سان لوفان مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، جمعته بالنجم المصري الصاعد توليت، حيث ظهرا معًا خلال زيارة إلى الأردن.

وأظهرت الصور الثنائي وهما يتناولان طبق المنسف الأردني في أجواء ودّية، كما وثّقت لحظات أخرى من رحلتهما، من بينها ممارسة رياضة الرماية في أحد الأندية، في إطلالة عكست روح المغامرة والتجربة المشتركة بين الفنانين.

يُذكر أن سان لوفان كان قد زار لبنان مؤخرًا، وتحديدًا منطقة فاريا، حيث مارس رياضة التزلج في منطقة المزار، قبل أن يُشاهد لاحقًا في أحد الملاهي الليلية في المنطقة، متفاعلًا بعفوية مع الحضور وممضيًا وقتًا مميّزًا بعيدًا عن الأضواء الرسمية.

وتأتي هذه الإطلالات في ظلّ تصاعد حضور النجمين على الساحة الفنية العربية، وسط تفاعل لافت من المتابعين الذين رحّبوا بلقاء يجمع موهبتين صاعدتين في أكثر من محطة.