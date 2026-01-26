الأخبار
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

2026-01-26 | 05:30
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حقق فيلم الخيال العلمي والتشويق "ميرسي" Mercy من بطولة كريس برات في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه إيرادات بلغت 11 مليون دولار، وفقا لتقديرات الجهات المختصة، منهيا بذلك سيطرة "أفاتار: فاير آند آش" التي استمرت خمسة أسابيع على صدارة ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

يؤدي برات في هذا الفيلم الذي أنتجته  "أمازون إم جي إم ستوديوز" دور رجل يُحاكم بتهمة قتل زوجته ويكون مصيره بين يدي قاض يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ولاحظ المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش" أن العاصفة الشتوية القاسية التي تشهدها مساحة كبيرة من الولايات المتحدة أدت إلى انخفاض إجمالي إيرادات نهاية الأسبوع.

ورأى غروس أن ما حققه "ميرسي" في عروضه الأولى "بداية جيدة جدا في ظل الأحوال الجوية القاسية التي أدت إلى إغلاق دور السينما في ثلثي الولايات المتحدة والتزام الناس منازلهم".

وأضاف "قد يتبين الاثنين أن الأرقام النهائية أدنى، بعد أن نرى آثار البرد والثلوج".

وأوضحت التقديرات التي أصدرتها شركة "إكزيبيتر ريليشنز" أن "أفاتار: فاير آند آش"، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام المخرج جيمس كاميرون الضخمة، احتل المركز الثاني في الولايات المتحدة وكندا بعائدات بلغت هذا الأسبوع سبعة ملايين دولار، أضيفت إلى المجموع التراكمي لإيراداته.

وارتفع هذا المجموع بذلك إلى 378,5 مليون دولار محليا، بالإضافة إلى مليار دولار إضافية في الخارج، وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" من إنتاج ديزني والمرشح لجائزة أوسكار، بإيرادات بلغت 5,7 ملايين دولار، متجاوزا عتبة الأربعمئة مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وحل رابعا فيلم "ذي هاوس مايد" من إنتاج شركة لايونزغيت، بإيرادات بلغت 14,9 مليون دولار، وهو فيلم مقتبس من رواية فريدا مكفادين الأكثر مبيعا، وتدور أحداثه حول شابة (سيدني سويني) تعمل لدى زوجين ثريين (أماندا سيفريد وبراندون سكلينار) يخفيان أسرارا مظلمة.

وجاء في المركز الخامس فيلم "28 ييرز لايتر: ذي بون تمبل"، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرعب عن الموتى الأحياء، بإيرادات بلغت 3,6 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال ضمن قائمة الأفلام العشرة الأولى:

6- "مارتي سوبريم" (3,5 ملايين دولار)

7- "ريتورن تو سايلنت هيل" (3,3 ملايين دولار)

8- "لور أوف ذي رينغز: ذي فيلوشيب أوف ذي رينغ" (مليونا دولار في إعادة طرح)

9- "هامنِت" (مليونا دولار)

10- "برايمت" (1,6 مليون دولار)

وكالة فرانس برس

Learn More