بعد 12 عاماً من الزواج... نجمة هوليوود تبوح بسرّ العلاقة الناجحة مع زوجها

كشفت الممثلة لايتون ميستر عن السرّ وراء زواجها المستمر منذ 12 عاماً من زوجها الممثل آدم برودي، مؤكدة أن الأمر أبسط وأكثر واقعية مما قد يتوقعه البعض.

وفي مقابلة مع مجلة "بيبول" نُشرت يوم السبت، قالت ميستر (39 عاماً): "من الطريف أن أحدهم سألني هذا السؤال قبل أيام، ولم أجد إجابة جاهزة. لكنني أعتقد أن حبّ الشخص الآخر والتفاهم معه يشكّلان جزءاً أساسياً من أي علاقة ناجحة".



وأضافت: "في جوهر الأمر، المسألة تتعلق بأن تقول: أنا فعلاً أحب هذا الشخص".

وتابعت ميستر موضحة أن العلاقة الصحية تقوم أيضاً على تقبّل النقص والتحديات، قائلة: "أن تكون مع شخص وتدرك أنه غير كامل، وسيشكّل لك تحدياً، وأنك أنت أيضاً لست مثالياً، فهذا أمر مهم. كما أن الاستعداد الدائم للعمل على تطوير الذات والانفتاح على التغيير عنصر أساسي".

يُذكر أن النجمين بدآ مسيرتهما الفنية في سن مبكرة من خلال أعمال درامية شهيرة، أبرزها مسلسل "غوسيب غيرل" الذي شاركت فيه ميستر، وThe O.C. الذي لمع من خلاله برودي.



وعلى مرّ السنوات، جمعتهما الحياة الشخصية والمهنية، إذ تعاونا في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.