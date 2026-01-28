الأخبار
زواج سرّي أم شائعة؟... زينة تكشف: "باركوا لأبو الولاد تزوج مساعدته الخاصة" وأحمد عز يحسم الجدل

فنّ
2026-01-28 | 04:27
زواج سرّي أم شائعة؟... زينة تكشف: &quot;باركوا لأبو الولاد تزوج مساعدته الخاصة&quot; وأحمد عز يحسم الجدل
زواج سرّي أم شائعة؟... زينة تكشف: "باركوا لأبو الولاد تزوج مساعدته الخاصة" وأحمد عز يحسم الجدل

نفى الفنان أحمد عز صحة الشائعات المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت زواجه سرًا من مديرة أعماله، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا.

وفي تصريح لموقع القاهرة 24، علّق عز ساخرًا على ما يتم تداوله قائلًا: "طبعًا الكلام ده غير صحيح… هو في حد يتجوز في الجو ده؟"، مضيفًا أنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات التي تنتشر دون أي أساس.

وجاءت هذه الشائعات بعد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة المصرية زينة، إثر نشرها عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام منشورًا لمّحت فيه، بلهجة ساخرة، إلى زواج الفنان أحمد عز من مساعدته الخاصة، في تصعيد جديد ضمن الخلاف القائم بين الطرفين.

وكتبت زينة تعليقًا تهكميًا جاء فيه: "باركوا لأبو الولاد، تزوج مساعدته الخاصة، وبذلك ستعمل بضمير أكبر، كما أنه استطاع توفير راتبها، إنها خطة في غاية الذكاء".

واختتمت زينة منشورها بعبارة ساخرة قالت فيها: "ونسمع مع بعض آه يا دنيا"، في إشارة إلى ما اعتبرته تحولًا جديدًا في حياة والد طفليها.

فنّ

شائعة؟...

تكشف:

"باركوا

الولاد

مساعدته

الخاصة"

وأحمد

الجدل

