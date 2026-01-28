الأخبار
وسط الخلافات العائلية المستمرة... لحظات رومانسية تجمع بروكلين بيكهام وزوجته في آخر ظهور لهما (صور)

فنّ
2026-01-28 | 05:30
مشاهدات عالية
وسط الخلافات العائلية المستمرة... لحظات رومانسية تجمع بروكلين بيكهام وزوجته في آخر ظهور لهما (صور)
0min
وسط الخلافات العائلية المستمرة... لحظات رومانسية تجمع بروكلين بيكهام وزوجته في آخر ظهور لهما (صور)

شارك بروكلين بيكهام، ابن ديفيد وفيكتوريا بيكهام، سلسلة من الصور له برفقة زوجته نيكولا بيلتز عبر حسابه على انستغرام وسط الخلافات العائلية المستمرة.

وظهر بروكلين ونيكولا معاً في الصور وهما يتناولان العشاء، ويتبادلان القبلات، ويقضيان وقتًا ممتعًا مع كلبهما.

ويأتي هذا المنشور بعد أيام من نشر بروكلين سلسلة من المنشورات اللاذعة على إنستغرام، متهمًا والديه بـ"محاولة تدمير علاقته بهما"، مؤكدًا شعوره بالتلاعب، ومصرحًا بأنه لا يرغب في المصالحة مع عائلته.

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة @‏‎brooklynpeltzbeckham‎‏‎‏


المصدر

LBCI السابق

