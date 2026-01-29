بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)

كشفت مصادر إعلامية أنّ قوى الأمن الداخلي أوقفت الخادمة التي كانت تعمل لدى الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضية وفاتها.

وبحسب المعلومات، جرى توقيف الخادمة بعد فرارها من المنزل عقب الحادثة، إلا أنّ تهمة القتل لم تُحسم بعد، ولا تزال قيد التحقيق بانتظار استكمال الإجراءات القانونية. كما تم تداول أول صورة للمتهمة من داخل مركز الاحتجاز.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق أنّ حيّ باب سريجة في دمشق شهد جريمة قتل، حيث عُثر على هدى شعراوي جثّة داخل منزلها. وأشارت إلى أنّ وحدات الأمن والمباحث الجنائية تحرّكت فور تلقي البلاغ، فطوّقت المكان وباشرت جمع الأدلة وتحليلها لكشف ملابسات الحادثة.