فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)

فنّ
2026-01-29 | 13:47
مشاهدات عالية
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
0min
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)

ردّت الفنانة اللبنانية ألين لحود على الانتقادات التي طالتها عبر مواقع التواصل، والمتعلّقة بمظهرها بعد الفيديو الّذي انتشر مؤخراً على نطاقٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية، أوضحت لحود أنّ اللقطات المتداولة التُقطت خلال تمارين مسرحية "البيت بيتك"، حيث كان الإرهاق وكثافة المكياج سبباً في ظهور ملامح وجهها بشكل مختلف. وأشارت إلى أنّها فوجئت بسيل التعليقات والمقارنات، مؤكدة أنّ الهجوم لا يرضى عن الطبيعي ولا عن التجميل.

وقالت في رسالة مباشرة لمنتقديها إنّ الهجوم من خلف حسابات وهمية يعكس فراغاً وأحكاماً مسبقة، مضيفة: "سواء كنّا على طبيعتنا أو لجأنا للتجميل، دائماً هناك من يهاجم".

ويُذكر أنّ ألين لحود شاركت أخيراً في بطولة مسرحية "أيام اللؤلؤ" التي تناولت سيرة الفنانة الراحلة صباح.

آخر الأخبار

فنّ

فنانة لبنانية

ألين لحود

فيديو

انتقادات

شكلها

مظهر

مشاهير

لبنان.

