بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
فيلم "ميلانيا" عن السيدة الأميركية الأولى يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر... إليكم المبلغ الضخم الذي حققه
فنّ
2026-02-02 | 01:48
مشاهدات عالية
فيلم "ميلانيا" عن السيدة الأميركية الأولى يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر... إليكم المبلغ الضخم الذي حققه
تجاوز الفيلم الوثائقي الجديد عن ميلانيا ترامب التوقعات في شباك التذاكر بأميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا عائدات بلغت سبعة ملايين دولار.
وحلّ فيلم "ميلانيا" من إنتاج "أمازون إم جي إم" والذي يتناول تفاصيل عن حياة السيدة الأميركية الأولى خلال الأيام العشرين التي سبقت تنصيب زوجها رئيسا للولايات المتحدة عام 2025، في المرتبة الثالثة في شباك التذاكر.
وقال المحلل ديفيد إيه. غروس من شركة فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش "إن هذه الانطلاقة، رغم أنها ممتازة بالنسبة إلى فيلم وثائقي، كانت ستُعدّ مقلقة لأي فيلم آخر، نظرا إلى تكلفته المرتفعة البالغة 75 مليون دولار ومحدودية فرصه في تحقيق إيرادات خارجية مرتفعة".
وأضاف "لكنّ هذا العمل يشكل استثمارا سياسيا لا مشروعا سينمائيا ربحيا. 75 مليون دولار مبلغ زهيد بالنسبة إلى أمازون".
وتصدّر فيلم "سيند هيلب" من إنتاج شركة "توينتيث سينشري" شباك التذاكر محققا 20 مليون دولار، على ما أفادت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" الأحد.
ويتمحور هذا العمل، وهو من بطولة ريتشل ماك آدامز وديلن أوبراين، حول امرأة ومديرها يحاولان البقاء على قيد الحياة في جزيرة مهجورة بعد تحطم طائرتهما.
يشكل الفيلم عودة إلى هذا النوع من الأعمال السينمائية للمخرج سام ريمي الذي برز اسمه للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي مع سلسلة أفلام "إيفل ديد".
وقال غروس "إنها انطلاقة ممتازة لفيلم رعب جديد. إنه فيلم رائع، ويجذب شريحة واسعة من الجمهور".
وأفادت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" بأن فيلم الخيال العلمي "آيرون لانغ" حلّ في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 18 مليون دولار.
وتدور أحداث هذا العمل المقتبس من لعبة فيديو في زمن ما بعد نهاية العالم، وهو من تأليف وإخراج وتمويل نجم اليوتيوب مارك فيشباخ المعروف بـ"ماركيبلاير".
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" من إنتاج ديزني والمرشح لجائزة أوسكار، محققا عائدات بـ5,8 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا.
وحلّ فيلم الحركة والتشويق "شيلتر" من بطولة جيسون ستاثام خامسا مع إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار، في اول عطلة نهاية أسبوع له في دور العرض.
وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:
6- "ميرسي" (4,7 ملايين دولار).
7- "أفاتار: فاير آند آش" (3,5 ملايين دولار).
8- "ذي هاوس مايد" (3,5 ملايين دولار).
9- "مارتي سوبريم" (2,9 مليون دولار).
10- "28 ييرز لايتر: ذي بون تمبل" (1,6 مليون دولار).
فنّ
"ميلانيا"
السيدة
الأميركية
الأولى
يتجاوز
التوقعات
التذاكر...
إليكم
المبلغ
الضخم
