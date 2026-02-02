تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

قصّات هندسية وأقمشة غريبة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 (صور)

قصّات هندسية وأقمشة غريبة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 (صور)

فيلم "ميلانيا" عن السيدة الأميركية الأولى يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر... إليكم المبلغ الضخم الذي حققه