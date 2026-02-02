الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

فنّ
2026-02-02 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

خطفت النجمة الأميركية  تشابيل روان الأنظار بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء في حفل "غرامي 2026"، بعدما ظهرت بفستان شفاف مخصّص من دار موغلير، بتصميم غير تقليدي يعتمد على صدر شبه مخفي وقماش خمري متدلٍّ من منطقة الصدر على هيئة حلمات مزيفة مع حلقات، كاشفًا عن سروالها الداخلي الأسود، وفق ما نقل موقع بيبول.


والإطلالة مستوحاة من مجموعة "Jeu de Paume" للأزياء الراقية لعام 1998 للمصمم مانفريد تييري موغلر، وأُعيد تقديمها ضمن مجموعة ربيع–صيف 2026.
 
 

فنّ

تتجاوز

الحدود

بإطلالة

صادمة

غرامي

2026...

تصدقوا

(صور)

LBCI التالي
قصّات هندسية وأقمشة غريبة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 (صور)
فيلم "ميلانيا" عن السيدة الأميركية الأولى يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر... إليكم المبلغ الضخم الذي حققه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
06:57

"ليدي غاغا" تخطف الأنظار بإطلالة درامية مزيّنة بالريش في حفل غرامي 2026 (صورة)

LBCI
فنّ
04:13

قصّات هندسية وأقمشة غريبة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 (صور)

LBCI
موضة وجمال
04:32

تألقت بإطلالة من توقيع نيكولا جبران... كارن وازن تشارك للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز غرامي (صور)

LBCI
فنّ
07:16

إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:16

كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي

LBCI
فنّ
08:30

قبلة وانسجام كبير... لحظات رومانسية تجمع سلاش وحبيبته على السجادة الحمراء في حفل غرامي (صور)

LBCI
فنّ
07:16

إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026

LBCI
فنّ
06:43

وسط علاقتها الرومانسية مع نات وولف... خاتم بيلي إيليش يثير ضجة في حفل غرامي 2026 (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
آخر الأخبار
09:46

نتنياهو: هناك تحديات أمامنا ونحن على أهبة الاستعداد لكل تطور ونراقب ما يجري

LBCI
أخبار دولية
12:34

ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند: نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 02-02-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

بدعوة من أبو فاعور… وزير الأشغال في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار دولية
06:06

إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
04:54

ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
08:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
فنّ
03:50

تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More