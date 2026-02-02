قدّم عرضاً غنائياً لأول مرة منذ 4 سنوات... جاستن بيبر يعتلي مسرح غرامي 2026 بإطلالة جريئة! (صورة)

اعتلى النجم جاستن بيبر مسرح حفل توزيع جوائز غرامي يوم أمس الأحد لأول مرة منذ أربع سنوات، حيث قدّم أغنيته الشهيرة "يوكون" على المسرح.



وفاجأ جاستن بيبر الجمهور بإطلالة جريئة، حيث ظهر على المسرح بسروال قصير فقط أثناء عزفة على الغيتار.



وكانت زوجته هايلي بيبر حاضرة بين الجمهور، وقد بدت في غاية السعادة وهي تشاهده.



وكان جاستن بيبر قد اعتلى مسرح حفل توزيع جوائز غرامي ليؤدي أغنيته الشهيرة "Peaches" مع دانيال سيزار وجيفيون.