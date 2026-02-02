شوهدت مايلي سايروس وملامح الحزن تسيطر على وجهها، وذلك بعد فوز "ليدي غاغا" بجائزة "أفضل ألبوم بوب غنائي" في حفل توزيع جوائز غرامي 2026.

ولم تصّفق مايلي سايروس لحظة إعلان النتيجة، في حين انفجرت غاغا بالبكاء وتلقت قبلة من خطيبها مايكل بولانسكي وسط تصفيق حار من الجمهور.

وظهرت مايلي سايروس أيضاً وهي تهمس بكلمات غير مسموعة لخطيبها ماكس موراندو مع ابتسامة خفيفة.

وأثارت مايلي سايروس غضب الجمهور على مواقع التواصل، حيث كتب أحد الأشخاص: "مايلي سايروس، انهضي يا حقيرة... لقد رأيتكِ!"، وعلّق آخر: "مايلي لم تقف أو تصفق لغاغا... على هانا مونتانا أن تشرح!".





