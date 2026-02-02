كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي

تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة تأكيد حضورها على الساحة الفنية العالمية، من خلال مشاركتها في حفل الافتتاح الرسمي لألعاب Open Masters Games في أبوظبي للعام 2026، حيث ستقدّم عرضًا غنائيًا مشتركًا إلى جانب نخبة من النجوم العالميين والعرب، أبرزهم: ريتا أورا، وليونا لويس، وراشد النعيمي.

وخلال حفل الافتتاح، المقرر إقامته في 6 شباط 2026 في مدينة زايد الرياضية - أبوظبي، ستجتمع كارول سماحة على المسرح مع النجوم، لتقديم أغنية مشتركة تم إعدادها خصيصًا لهذه المناسبة، في لحظة موسيقية استثنائية تجمع بين الثقافات والأصوات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة في مرحلة فنية تشهد فيها النجمة كارول سماحة نشاطًا مكثفًا وحضورًا لافتًا على أهم المسارح الإقليمية والدولية.