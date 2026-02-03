هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!

طرحت النجمة هيفاء وهبي الفيديو كليب الخاص بأغنية "من أوّل مرّة شفتك" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، في عملٍ جديد يُضاف إلى سجلّها الحافل بالنجاحات مؤخراً، وإبداع يرسّخ حضورها المُتجدّد على الساحة الفنية.



وجاءت مشاهد الفيديو كليب متناسبة مع كلمات الأغنية المميّزة، بخاصةٍ مع الأجواء المرحة التي تعكس مخططات الصديقات بطريقة ممتعة، وصولاً إلى مفاجأة غير مُتوقعة ولافتة في نهاية الكليب.



وسرعان ما بدأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالتفاعل مع أحداث الفيديو كليب الجديد الذي يحمل توقيع المخرج رجا نعمة، إذ غزت التعليقات الإيجابية منصّة X، وتداول المتابعون مقتطفات من العمل عبر انستغرام وفيسبوك وتيك توك مع عبارات الإشادة بالطرح الجديد.



يُذكر أن أغنية "من أوّل مرّة شفتك" هي من كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج، توزيع هاني يعقوب، تسجيل وميكس وماسترينغ سليمان دميان، وهي من الجزء الأوّل من ألبوم "ميغا هيفا" للديفا الأيقونية هيفاء وهبي.



وكانت الأغنية قد حققت نسب استماع مرتفعة وانتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدّرت قوائم الأكثر تداولاً ورواجاً واستماعاً على المنصّات الموسيقية منذ طرحها سابقاً بصيغة الأوديو، لتأتي اليوم بصيغة مصوّرة تواكب هذا النجاح الجماهيري الكبير وتتصدّر الترند من جديد.