الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها: "كل عام وأنت أعظم هدية في حياتي" (فيديو)

فنّ
2026-02-04 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها: &quot;كل عام وأنت أعظم هدية في حياتي&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها: "كل عام وأنت أعظم هدية في حياتي" (فيديو)

احتفلت النجمة اللبنانية العالمية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها "جايدن" العاشر في أجواء رائعة وحماسية.

ونشرت ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، وثّقت من خلاله أجواء الحفل.

وكتبت ميريام فارس: "عشر سنوات قضيتها معك مرت كلمح البصر، بابتسامتك الجميلة، وقلبك الطيب، وذكائك، وسحرك الذي يُنير كل مكان. كل عام وأنت أعظم هدية في حياتي. أنا فخورة بك وأنت تكبر، وقلبي معك دائمًا في كل خطوة. عيد ميلاد سعيد يا بطلي!".

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Myriam Fares‎‏ (@‏‎myriamfares‎‏)‎‏


آخر الأخبار

فنّ

تحتفل

ميلاد

ابنها:

"كل

حياتي"

(فيديو)

"القلوب خُلقت لتُكسر"... مادونا تستعرض قوامها الرشيق بإطلالة جريئة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-12-15

ميريام فارس تزيّن منزلها مع ابنيها في أجواء ميلادية بامتياز (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-01-19

ضمن أجواء عائلية مُبهجة... عامر زيان يحتفل بعيد ميلاد ابنيه الياس وشربل (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-25

بلدة ديردغيا تحتفل بعيد الميلاد

LBCI
منوعات
2026-01-09

"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:00

"القلوب خُلقت لتُكسر"... مادونا تستعرض قوامها الرشيق بإطلالة جريئة (فيديو)

LBCI
فنّ
05:50

أساءت معاملة كلبها خلال بث مباشر... مغنية راب شهيرة تثير ضجة على مواقع التواصل!

LBCI
فنّ
03:20

خلاف عائلة بيكهام إلى الواجهة مجدداً... نيلسون بيلتز يخرج عن صمته: "نيكولا وبروكلين رائعين"

LBCI
فنّ
03:00

حفل غرامي 2026 من خلف الكواليس: عروض مصوّرة مسبقاً و"فوضى عارمة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-03

توقيف شخص في بلدة نحلة - بعلبك لاتجاره بالمخدرات

LBCI
آخر الأخبار
14:49

النائب طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن لا ينجر لبنان إلى صراعات وحزب الله بقي ملتزما بقرار 1701 أكثر بكثير من إسرائيل وكان هناك اتفاق على خطوة مقابل خطوة لم يُطبَّق

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30

لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:21

إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية

LBCI
أخبار دولية
13:19

أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
حال الطقس
03:25

عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية

LBCI
منوعات
02:53

ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More