ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها: "كل عام وأنت أعظم هدية في حياتي" (فيديو)

احتفلت النجمة اللبنانية العالمية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها "جايدن" العاشر في أجواء رائعة وحماسية.

ونشرت ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، وثّقت من خلاله أجواء الحفل.

وكتبت ميريام فارس: "عشر سنوات قضيتها معك مرت كلمح البصر، بابتسامتك الجميلة، وقلبك الطيب، وذكائك، وسحرك الذي يُنير كل مكان. كل عام وأنت أعظم هدية في حياتي. أنا فخورة بك وأنت تكبر، وقلبي معك دائمًا في كل خطوة. عيد ميلاد سعيد يا بطلي!".

