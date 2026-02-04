"القلوب خُلقت لتُكسر"... مادونا تستعرض قوامها الرشيق بإطلالة جريئة (فيديو)

قدّمت النجمة الأميركية مادونا عرضًا جريئًا أثناء رقصها على أنغام أغنيتها الشهيرة "Thief Of Hearts" الصادرة عام 1992 في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

وارتدت المغنية، البالغة من العمر 63 عامًا، مشدًا باللون الأسود مكشوف الصدر أبرز جمالها.

وأضفت مادونا لمسة من الفخامة على إطلالتها بارتداء معطف بنقشة جلد النمر، وجوارب شبكية، وقفازات شفافة، ونظارة شمسية سوداء.

وأرفقت مادونا الفيديو بعبارة: "القلوب خُلقت لتُكسر...".

