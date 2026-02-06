أنجلينا جولي تخطف الأنظار في قطر… وإطلالتها تثير تساؤلات حول صحتها (صورة)

شاركت نجمة هوليوود أنجلينا جولي في افتتاح النسخة الأولى من آرت بازل قطر 2026، التي انطلقت هذا الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة، في حدث ثقافي يُعدّ محطة مفصلية في المشهد الفني بالمنطقة.

وخلال زيارتها للمعرض، توقّفت جولي عند جناح الفنانة الباكستانية عايزة أحمد، حيث اطّلعت على العمل التركيبي الخاص بالموقع بعنوان "فوتنوتس" Footnotes، وذلك بحضور المخرجة الباكستانية.

ويُقام الحدث في أحياء مشيرب قلب الدوحة الإبداعية، جامعاً فنانين وصالات عرض وجامعي أعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتستمر النسخة الأولى من آرت بازل قطر بين 5 و7 شباط 2026، بعد أيام معاينة سبقتها، وتضمّ عرضاً مُنسّقاً لأعمال 84 فناناً تمثّلهم 87 صالة عرض دولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الثقافي لقطر وفتح حوار بين الفن في الشرق الأوسط والمشهد العالمي.

في المقابل، لفتت إطلالة جولي الأنظار على مواقع التواصل، حيث أثارت تساؤلات لدى بعض المتابعين حول حالتها الصحية بعد أن بدت شاحبة، من دون صدور أي تعليق رسمي منها أو من ممثليها بشأن الأمر.