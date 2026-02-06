بيانكا سينسوري تكشف: "علاقتي بكانييه ويست بدأت خلال زواجه من كيم كارداشيان"

كشفت بيانكا سينسوري أنّ تواصلها مع مغنّي الراب كانييه ويست بدأ خلال فترة زواجه من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وذلك في مقابلة وصفت بالصادمة مع مجلة "فانيتي فير" نُشرت يوم الجمعة.

وأوضحت سينسوري أنّ المدير العام لويست تواصل معها بعدما شاهد الأخير منشوراً لها على إنستغرام يتضمّن "قناعاً رقمياً بملامح فضائية".

وأضافت أنّ اللقاء الأول جمعهما لاحقاً في سويسرا خلال جائحة كورونا، حيث تطوّرت العلاقة بينهما، لتتولى بعدها منصب رئيسة الهندسة المعمارية في علامة "ييزي" Yeezy.

ويُذكر أنّ كيم كارداشيان كانت قد تقدّمت بطلب الطلاق من ويست في شباط 2021 بعد زواج دام قرابة سبع سنوات أثمر عن أربعة أطفال. وأشارت المجلة إلى أنّ سينسوري وويست كانا يقعان في الحب خلال الفترة نفسها تقريباً التي سبقت الانفصال الرسمي.