ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)

2026-02-08 | 03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)

خطفت النجمة اللبنانية ألين خلف الأنظار في أحدث منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث ظهرت بإطلالة جلدية عصرية باللون الأسود.

وارتدت ألين خلف معطفاً من الجلد باللون الأسود من تصميم تيا ديب، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.

وأكملت ألين خلف إطلالتها بنظارات شمسية كبيرة باللون الأسود، بالإضافة إلى أقراط ضخمة باللون الأخضر الغامق.

