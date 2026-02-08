طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد ابنته في أجواء عائلية مميزة (صورة)

احتفل الممثل اللبناني طوني عيسى بعيد ميلاد ابنته "تاليا" الرابع في أجواء عائلية مميزة.



وظهر طوني عيسى في الصور برفقة زوجته، السّيدة أمونة عيد وولديهما وهم يحتفلون بهذه المناسبة مع أفراد عائلتهما وبعض الأصدقاء.