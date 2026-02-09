بعد ظهورها في السوبر بول... ملامح ليدي غاغا تضعها في مرمى الانتقادات: ذكاء اصطناعي أم أوزمبيك!

انتقد الجمهور ملامح النجمة الشهيرة ليدي غاغا بعد ظهورها بـ"وجه متعب" خلال عرض استراحة مباراة السوبر بول النهائية.وفاجأت المغنية جمهورها بظهورها المفاجئ في منتصف فقرة مغني الراب باد باني، حيث قدمت أغنيتها الشهيرة "Die With A Smile".وكتب أحد الأشخاص على موقع إكس:"من الذي جعل ليدي غاغا بوجهها الأوزمبي تظهر في عرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول؟"، وعلّق آخر: "هل هذه ليدي غاغا أم الذكاء الاصطناعي أم ليدي غاغا الأوزمبية؟".