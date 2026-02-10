الأخبار
بعد عرضٍ تاريخي في السوبر بول… باد باني يمسح حسابه على إنستغرام بالكامل ويشعل التكهنات
2026-02-10 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بعد عرضٍ تاريخي في السوبر بول… باد باني يمسح حسابه على إنستغرام بالكامل ويشعل التكهنات
مسح النجم العالمي Bad Bunny تقريبًا كل محتوى حسابه على إنستغرام، بعد ساعات قليلة من مشاركته في عرض ما بين الشوطين ضمن Super Bowl 60 مساء الأحد، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وجاءت خطوة حذف المنشورات، وإزالة صورة الحساب، وإلغاء متابعة جميع الحسابات الأخرى، بعد ظهور الفنان البالغ من العمر 31 عامًا – واسمه الحقيقي بينيتو أنتونيو مارتينيز أوكاسيو – على المسرح في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، داخل ملعب Levi's Stadium.
واكتفى حسابه صباح الاثنين بعرض اسمه فقط "Benito Antonio"، مع رابط لأحدث ألبوماته الصادر عام 2025 بعنوان Debí Tirar Más Fotos.
ولم يقدّم باد باني أي تفسير رسمي لخطوة حذف حسابه، فيما رأى كثيرون من المتابعين – وعددهم يقارب 53 مليونًا – أن ما حصل قد يكون تمهيدًا لإعلان فني كبير أو مرحلة جديدة في مسيرته.
في المقابل، ربط آخرون الخطوة بحالة الجدل السياسي التي رافقت مشاركته في العرض، خاصة أنه قدّم فقرته كاملة باللغة الإسبانية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل.
وكتب أحد المستخدمين أن حذف الحساب جاء «لأنه لم يحتمل حجم الانتقادات»، مشيرًا إلى تصريحات منسوبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها العرض بأنه "إهانة لأميركا".
في المقابل، دافع مستخدمون آخرون عن الفنان، مؤكدين أن باد باني اعتاد أساسًا إبقاء حسابه بسيطًا جدًا، وأنه سبق أن حذف منشوراته في مناسبات سابقة غالبًا قبل طرح ألبومات جديدة.
عرض احتفى بالهوية البورتوريكية
وخلال فقرة استمرت نحو 13 دقيقة ضمن عرض الاستراحة الذي رعته شركتا Apple Music وRoc Nation قدّم باد باني عرضًا وُصف بأنه لحظة مفصلية للثقافة اللاتينية.
واستهل فقرته بعدد من أشهر أغانيه مثل Tití Me Preguntó وYo Perreo Sola، قبل أن يظهر على مجسّم منزل بورتوريكي تقليدي، في مشهد احتفالي بالثقافة المحلية.
وقال للجمهور بالإسبانية: "سمي بينيتو أنتونيو مارتينيز أوكاسيو، وإذا كنت اليوم هنا في السوبر بول، فلأنني لم أتوقف يومًا عن الإيمان بنفسي… وعليك أنت أيضًا أن تؤمن بنفسك، فأنت تستحق أكثر مما تظن".
وشهد العرض ظهورًا مفاجئًا للنجمة لايدي غاغا، التي أدّت جزءها من أغنية Die With a Smile، وهي تعاون مشترك مع برونو مارس.
كما شارك النجم ريكي مارتن بأداء أغنية تحمل رسالة داعمة لهوية بورتوريكو وحقها في تقرير مصيرها.
وتضمّن العرض مشاهد رمزية لانقطاع الكهرباء المتكرر في بورتوريكو، وأداءً مؤثرًا لأغنية El Apagón، التي تعكس تداعيات إعصار ماريا والغضب الشعبي المستمر من تدهور البنية التحتية.
وفي ختام العرض قال باد باني: "God bless America"، قبل أن يحيّي دول منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى والجنوبية، ثم أضاف: "ووطني الأم… بورتوريكو".
جدل سياسي وانتقادات رئاسية
وقد هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العرض عبر منصته، واصفًا إياه بأنه "سيئ للغاية ولا يمثل معايير الإبداع والتميّز في أميركا"، منتقدًا تقديمه بالكامل باللغة الإسبانية.
في المقابل، رأى كثير من المتابعين أن العرض شكّل احتفاءً غير مسبوق بالثقافة البورتوريكية واللاتينية على أكبر مسرح تلفزيوني في الولايات المتحدة.
مسيرة عالمية متصاعدة
ويُعد باد باني واحدًا من أكثر الفنانين استماعًا في العالم خلال السنوات الأخيرة. وسبق له الظهور في عرض السوبر بول عام 2020 إلى جانب شاكيرا وجينيفير لوبيز.
وقبل أيام فقط، حصد جائزة ألبوم العام في Grammy Awards 2026 عن ألبومه Debí Tirar Más Fotos، في سابقة هي الأولى لألبوم كامل باللغة الإسبانية ينال الجائزة الكبرى.
ويُذكر أن باد باني كان يعمل قبل نحو عشر سنوات فقط في أحد متاجر السوبرماركت في بورتوريكو، قبل أن يتحول اليوم إلى واحد من أكبر نجوم الموسيقى في العالم.
