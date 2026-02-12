وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان

توفي الممثل الأميركي جيمس فان دير بيك الأربعاء 11 شباط عن عمر ناهز 48 عاماً بعد صراع مع سرطان القولون، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات على إعلانه إصابته بالمرض في مرحلته الثالثة.

وكان نجم مسلسل "داوسونز غريك" قد كشف في آب 2023 عن تشخيصه بسرطان القولون والمستقيم، وحرص خلال السنوات الأخيرة على مشاركة متابعيه تطورات حالته الصحية والتوعية بأهمية الكشف المبكر.

ووفقاً لجمعية السرطان الأميركية، فيُعد سرطان القولون ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصاً، وثاني سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان عند احتساب الرجال والنساء معاً.

ورغم أن هذا النوع من السرطان يُعد من بين الأكثر قابلية للوقاية في الولايات المتحدة، إلا أن أعراضه غالباً ما تمرّ من دون ملاحظة. وكان فان دير بيك قد شدّد في مقابلة سابقة على ضرورة عدم انتظار ظهور الأعراض لإجراء الفحوصات، مؤكداً أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولياقة عالية عند اكتشاف إصابته المتقدمة بالمرض.

وتسلّط وفاته الضوء مجدداً على أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر في مواجهة هذا المرض الصامت.