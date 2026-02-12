جائزة إيرانية لسلاف فواخرجي تثير انقساماً واسعاً… وإهداؤها لغزة يشعل النقاش (فيديو)

أشعلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل، بعد إعلان فوزها بجائزة أفضل ممثلة رئيسة في مهرجان فجر السينمائي عن دورها في فيلم "أرض الملائكة"، وإهدائها الجائزة إلى غزة.
فواخرجي عبّرت عبر حسابها على منصة "إكس" عن امتنانها للمهرجان، مشيدة بالسينما الإيرانية التي، بحسب تعبيرها، "تجمع بين الجمال والموقف".
غير أنّ منشورها سرعان ما تحوّل إلى ساحة جدل، حيث انقسمت التعليقات بين مهنئين اعتبروا التكريم تقديراً لمسيرتها الفنية، ومنتقدين رأوا في إشادتها بإيران موقفاً سياسياً يثير الحساسية لدى شريحة من السوريين.
بعض المعلقين ربطوا الأمر بالدور الإيراني في الأزمة السورية، متسائلين عن جدوى توجيه الشكر لدولة يعتبرونها طرفاً في معاناة السوريين، فيما ركّز آخرون على البعد الفني للجائزة، مؤكدين أن التكريم لا ينبغي أن يُقحم في سجالات سياسية.
وهكذا، تحوّل التكريم الفني إلى مادة نقاش حاد، يعكس تداخل الفن بالسياسة في المنطقة، والانقسام المستمر حول المواقف والرموز.
اليوم لا اتسلم الجائزة فحسب
بل احمل شهادة موقف في زمن المواقف الخجولة
فالموقف مع غزة يعيد تعريف انسانيتي
غزة ليست موضوعا دراميا ، بل امتحان لما تبقى من الاخلاق
السينما علمتني ان معالجة القضايا الانسانية قد تكون اكثر اشكال الجرأة
وان الصورة الصادقة قادرة على مواجهة اعنف… pic.twitter.com/IQR51Wb2uQ
— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) February 11, 2026
