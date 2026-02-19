الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إليكم الفنانة التي تصدرت المبيعات الموسيقية العالمية لعام 2025
فنّ
2026-02-19 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إليكم الفنانة التي تصدرت المبيعات الموسيقية العالمية لعام 2025
أتت أعمال نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت في صدارة المبيعات الموسيقية العالمية سنة 2025، وذلك للسنة الرابعة على التوالي وللمرّة السادسة في مسيرة الفنانة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI).
ويمنح هذا التكريم للفنان الأفضل أداء من حيث مبيعات الألبومات والأغاني خلال السنة، أكانت بنسق مادي أو رقمي أو عبر البث التدفقي.
ولا يعلن عن العدد الإجمالي المحدد لمبيعات كلّ فنان.
وتقدّمت مغنية "شايك إت أوف" (36 عاما) على فرقة الكاي بوب "ستراي كيدز" ونجم الراب الكندي درايك.
ويأتي هذا التكريم لسويفت بعد صدور ألبومها الثاني عشر بعنوان "ذي لايف أوف ايه شووغيرل" الذي كانت له أفضل انطلاقة في السنة وفي مسيرتها كاملة.
ولقصة الحب التي تربط الفنانة بلاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي دور في تحفيز مبيعات أعمالها. وهما أعلنا خطوبتهما رسميا خلال الصيف الفائت.
وفي العام 2025، صدر أيضا وثائقي من ستة أجزاء تحت عنوان "ذي إند أوف إن إيرا" كشف عن خفايا كواليس جولتها العالمية.
ويتّخذ الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية في لندن مقرا له. وفي ما يأتي تصنيفه للفنانين الذين حقّقت أعمالهم أفضل مبيعات سنة 2025:
1- تايلور سويفت
2- ستراي كيدز
3- درايك
4- ذي ويكند
5- باد باني
6- كندريك لامار
7- مورغان والن
8- سابرينا كاربنتر
9- بيلي ايليش
10- ليدي غاغا
فنّ
الفنانة
تصدرت
المبيعات
الموسيقية
العالمية
التالي
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-16
السودان يتصدر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث
أخبار دولية
2025-12-16
السودان يتصدر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-04
القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!
علوم وتكنولوجيا
2025-12-04
القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!
0
منوعات
2026-01-20
السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
منوعات
2026-01-20
السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
0
أخبار لبنان
2025-12-31
محمية أرز الشوف تختتم عامًا حافلًا بالجوائز العالمية والإنجازات التنموية بحضور جنبلاط وهاني وشهيب
أخبار لبنان
2025-12-31
محمية أرز الشوف تختتم عامًا حافلًا بالجوائز العالمية والإنجازات التنموية بحضور جنبلاط وهاني وشهيب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
0
فنّ
2026-02-18
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
فنّ
2026-02-18
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
0
فنّ
2026-02-18
بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)
فنّ
2026-02-18
بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)
0
فنّ
2026-02-18
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
فنّ
2026-02-18
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-01-03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
2026-01-03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
0
اخبار البرامج
2025-09-07
الدكتور فادي الحلو في Road to Murex D'or: المراجعة المستمرة سرّ نجاح الموريكس دور منذ 25 عامًا
اخبار البرامج
2025-09-07
الدكتور فادي الحلو في Road to Murex D'or: المراجعة المستمرة سرّ نجاح الموريكس دور منذ 25 عامًا
0
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
0
آخر الأخبار
2026-02-06
مراسلة الـLBCI: القاضي بلال ضناوي يحدّد جلسة في 24 نيسان للمرافعة في الدعوى المقامة من مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود ضدّ فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
آخر الأخبار
2026-02-06
مراسلة الـLBCI: القاضي بلال ضناوي يحدّد جلسة في 24 نيسان للمرافعة في الدعوى المقامة من مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود ضدّ فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
0
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
0
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
2
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
3
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
4
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
5
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
6
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
7
آخر الأخبار
11:44
تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
11:44
تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI
8
أمن وقضاء
02:29
حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه
أمن وقضاء
02:29
حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More