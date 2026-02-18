وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"

شوّق النجم وسام حنا الجمهور لإنطلاق الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج "أكرم من مين" الذي سيزيّن شاشة الـLBCI يومياً طيلة شهر رمضان المبارك من معرض "ليالي زمان" في الفوروم دو بيروت.

ونشر وسام حنا صورة جمعته بالنجمة الذهبية نوال الزغبي عبر حسابه على انستغرام وكتب: "بيلبقلك المسرح، يا قمر، نجمة بكل معنى الكلمة. الليلة الحلقة الأولى من برنامج الربح و الجوائز و التسلية .أكرم من مين بعد نشرة الأخبار المسائية مع النجمة الذهبية".

ويعود برنامج "اكرم من مين" الذي لاقى انتشاراً واسعاً في لبنان والعالم العربي، الليلة مع مجموعة كبيرة من الجوائز والفعاليات بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، كونوا على الموعد ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI وكثّفوا اتصالاتكم.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎W I S S Ä M‎‏ (@‏‎wissamhanna‎‏)‎‏



