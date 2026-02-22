وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما

توفي الممثل الأميركي إيريك داين يوم 19 شباط عن عمر 53 عاماً، بعد صراع مع مرض التصلّب الجانبي الضموري (ALS)، وفق ما أعلن ممثلوه يوم الخميس.

واشتهر دين بدور الطبيب مارك سلون، المعروف بلقب "مكستيمي"، في مسلسل "غرايز أناتومي" Grey's Anatomy، حيث استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب المشاهدين بفضل حضوره اللافت وأدائه المؤثر.

وجاء في بيان عائلته: "بقلوب مثقلة بالحزن، نعلن أنّ إريك دين رحل بعد معركة شجاعة مع مرض ALS".

وأضاف البيان أنّه أمضى أيامه الأخيرة محاطاً بأصدقائه المقرّبين، وزوجته ريبيكا غيهارت، وابنتيه بيلي وجورجيا، اللتين كانتا محور حياته.

وأثار خبر وفاته موجة حزن واسعة في أوساط جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين استذكروا موهبته وإنسانيته والأثر الذي تركه في أعماله.