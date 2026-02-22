جائزة "الدب الذهبي" لفيلم سياسي عن تركيا في مهرجان برلين

حصل فيلم "يِلو ليترز"Yellow Letters السياسي للمخرج الألماني إيلكر كاتاك مساء السبت على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الذي خيّم الجدل في شأن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على دورته السادسة والسبعين.

ويروي فيلم كاتاكا الذي صُوِّر في ألمانيا (وعنوانه بالألمانيهGelbe Briefe ) قصة مُخرِج مسرحي تركي تتصدع علاقته بزوجته الممثلة نتيجة منعهما من العمل في تركيا بسبب آرائهما السياسية.

ووصف رئيس لجنة التحكيم المخرج الألماني فيم فيندرز الفيلم بأنه "نذير مرعب، ونظرة إلى المستقبل القريب الذي قد تشهده بلداننا أيضا".

وأضاف فيندرز "هذا فيلم يتناول بوضوح شديد اللغة السياسية للشمولية كنقيض للغة السينما المتعاطفة".

وكانت جائزة لجنة التحكيم الكبرى من نصيب فيلم "سالفيشن" Salvation للمخرج امين ألبر الذي أعرب في كلمته عن تضامنه مع معارضين بارزين مسجونين في تركيا، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

كذلك أبدى ألبر تضامنه مع "شعب إيران الذي يعاني الاستبداد" و"الفلسطينيين في غزة الذين يعيشون ويموتون في ظل ظروف مروعة جدا".

وكالة فرانس برس