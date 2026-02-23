نيكولا معوض يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنه: "ستظل أنت أغلى ما أملك"

احتفل الممثل نيكولا معوض بعيد ميلاده مع ابنه المولود حديثاً بطريقة مميزة ومؤثرة، عبر حسابه على انستغرام.
ونشر نيكولا معوض صورتين ظهر فيهما برفقة ابنه وكتب: "من بين كل الهدايا التي تلقيتها في أعياد ميلادي، ستظل أنت أغلى ما أملك".
وتابع: "نظرتك إليّ وكأنني كل عالمك، وراحتك بين ذراعيّ وكأنني ملاذك الآمن، ستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد. أنت أسعد عيد ميلاد يا ابني".
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)