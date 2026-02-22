"توفي بسلام"... رحيل أيقونة موسيقى السالسا الأميركي ويلي كولون

أعلنت عائلة ومدير أعمال أيقونة موسيقى السالسا ويلي كولون وفاته يوم السبت عن 75 عاما.

وبحسب المعلومات، فقد ولد كولون، المعروف بشكل أساسي كعازف ترومبون لكنه كان أيضا قائد فرقة ومنتجا موسيقيا، في برونكس في مدينة نيويورك الأميركية واشتهر بمزجه الموسيقى البورتوريكية التي ورثها عن والديه وأجداده مع موسيقى الجاز في مدينته.

وذكرت عائلته في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أن وليام أنتوني كولون رومان (اسمه الحقيقي) المولود عام 1950، توفي "بسلام هذا الصباح" من دون تحديد سبب وفاته.

وكتب مدير أعماله بيترو كارولوس "لقد فقدنا أحد مهندسي صوت نيويورك".

وكان كولون يعزف في فرقته الخاصة في سن الخامسة عشرة وأصدر ألبوما عندما كان يبلغ 17 عاما. وواصل تسجيل أغان ناجحة مع المغني البورتوريكي هيكتور لافوي في الستينات والسبعينات.

وفي دلالة على البصمة التي تركها، ذُكر اسمه في أغنية "Nueva Yol" الناجحة للمغني الحائز جائزة غرامي باد باني عام 2025.

وكالة فرانس برس