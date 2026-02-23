حفل توزيع جوائز بافتا 2026... إليكم قائمة بأبرز أسماء الفائزين!

حصد فيلم "One Battle After Another" ست جوائز خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام بافتا لعام 2026 الذي أقيم مساء يوم أمس الأحد في لندن.

وكان فيلم المخرج بول توماس أندرسون قد حصل بالفعل على رقم قياسي بلغ 14 ترشيحًا، وتصدر القائمة بفوزه بجوائز أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مونتاج.

وبينما فازت جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "هامنت"، لم يخلُ الحفل من المفاجآت، حيث خسر تيموثي شالاميه جائزة أفضل ممثل لصالح الممثل روبرت أرامايو.

إليكم قائمة بأبرز الأعمال والنجوم الفائزين في حفل توزيع جوائز بافتا للعام 2026:

أفضل فيلم: "وان باتل آفتر أناذر" (One Battle After Another)

أفضل ممثلة: جيسي باكلي عن فيلم "هامنت" (Hamnet)

أفضل ممثل: روبرت أرامايو عن فيلم "سوير" (Swear)

أفضل ممثلة مساعدة: وونمي موساكو عن فيلم "سينرز" (Sinners)

أفضل ممثل مساعد: شون بن عن فيلم "وان باتل آفتر أناذر" (One Battle After Another)

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: فيلم "سينرز" (Sinners)، لودفيج غورانسون

أفضل فيلم رسوم متحركة: "زوتروبوليس 2" (ZOOTROPOLIS 2)

أفضل مخرج: "وان باتل آفتر أناذر" (One Battle After Another)، بول توماس أندرسون

أفضل فيلم بريطاني:"هامنت" (Hamnet)

أفضل تصوير سينمائي: "وان باتل آفتر أناذر" (One Battle After Another)، مايكل باومان

